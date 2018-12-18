非洲一待30年！最狂農學家愛地球　種2.4億棵樹造「600萬公頃森林」

▲澳洲農學家Tony Rinaudo住非洲30年，成功造林600萬公頃，獲2018年正確生活方式獎。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

世界各國正為恢復環境、重新綠化而傷透腦筋，澳洲農學家芮納多（Tony Rinaudo）卻憑藉個人之力勤懇造林，透過他發現的「農民管理天然再生技術」（FMNR），成功使西非600萬公頃土地再生，總計重植了2.4億棵樹，讓過去荒蕪的土地重新燃起一片生機，甚至在太空衛星影像上也能看到造林成果。

據《衛報》報導，出身澳洲的芮納多1981年搬到尼日，那是世上最貧窮的國家之一。基於基督教信仰與「希望能為世人貢獻」的使命感，他開始在尼日推動造林計畫，試圖為經常遭遇乾旱的大地帶來一線生機，但經過兩年卻仍一無所獲。

芮納多表示，「不是我特別笨，而是這是西非經常發生的事，我完全記得我當時沮喪的心情，舉目四望，無論東西南北，觸目所及都是一片荒蕪，即使把車上載運的樹苗栽下，我也很清楚存活下來的肯定只會剩下一兩成。」

某天芮納多迎來了轉機，當時他蹲在沙地上減低輪胎氣壓，不經意注意到了稀稀落落散在周圍的低矮灌木叢，因為這是唯一能長在這種惡劣環境的東西。經過仔細觀察後芮納多發現，這並不是小灌木叢，而是被劈砍過的樹木，如果適度修剪枝條，並允許樹木自由生長，那就有可能繼續蓬勃發展成一棵棵大樹。

▲樹木受到砍伐後，底下的根系仍存一線生機，這也是FMNR的應用原理。（示意圖／達志影像）



芮納多說，「那一刻起，一切都不一樣了，我們不需要種樹，也不需要好幾百萬美元的預算，問題的解方就在大地上，大自然會自癒，我們只需要停止殘害它就足夠了」。雖然地上的樹木荒蕪，但被砍伐後的根系仍然存活在地下，就像是個「地下森林」，這片森林唯一需要的就是適度的喘息空間與略為修剪。

這套技術被芮納多命名為「農民管理天然再生技術」（FMNR），原理類似每季適時修剪葡萄藤，反而能讓果樹長得更好。沒想到看似棘手的造林問題，竟能用這種「簡單到令人尷尬的方案」解決，推翻了幾代人所建構的知識，不過也將面對犧牲農地來種樹的阻力。

一開始推行這套計畫時，芮納多被當地人稱為「瘋狂白人農夫」，他先設法說服了10名農民加入，讓樹木在耕地上成長茁壯。原先不情願的農民也因為乾旱而加入，經過一段時間後大家發現，收成甚至比過去更好，於是越來越多人開始加入這項計畫。

30年來，這項技術復育了600萬公頃的森林，共2.4億棵樹木，連外太空都能透過衛星看到芮納多多年來的努力結晶。因為這項卓越貢獻，芮納多也獲頒了有「另類諾貝爾獎之稱」的2018年正確生活方式獎（Right Livelihood Award），未來他將與世界宣明會合作，繼續推廣運用這項技術到世界各地，希望能讓地球重回美麗面貌。

正確生活方式獎是在1980年由瑞典裔德國慈善家烏也斯庫爾創辦，以表彰他認為被諾貝爾獎忽略的重要貢獻。

▼30年來，這項技術成功復育了600萬公頃的森林，也讓芮納多獲得2018年正確生活方式獎（Right Livelihood Award）。