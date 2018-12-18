　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

非洲一待30年！最狂農學家愛地球　種2.4億棵樹造「600萬公頃森林」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳洲農學家Tony Rinaudo住非洲30年，成功造林600萬公頃，獲2018年正確生活獎。（圖／路透）

▲澳洲農學家Tony Rinaudo住非洲30年，成功造林600萬公頃，獲2018年正確生活方式獎。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

世界各國正為恢復環境、重新綠化而傷透腦筋，澳洲農學家芮納多（Tony Rinaudo）卻憑藉個人之力勤懇造林，透過他發現的「農民管理天然再生技術」（FMNR），成功使西非600萬公頃土地再生，總計重植了2.4億棵樹，讓過去荒蕪的土地重新燃起一片生機，甚至在太空衛星影像上也能看到造林成果。

據《衛報》報導，出身澳洲的芮納多1981年搬到尼日，那是世上最貧窮的國家之一。基於基督教信仰與「希望能為世人貢獻」的使命感，他開始在尼日推動造林計畫，試圖為經常遭遇乾旱的大地帶來一線生機，但經過兩年卻仍一無所獲。

芮納多表示，「不是我特別笨，而是這是西非經常發生的事，我完全記得我當時沮喪的心情，舉目四望，無論東西南北，觸目所及都是一片荒蕪，即使把車上載運的樹苗栽下，我也很清楚存活下來的肯定只會剩下一兩成。」

某天芮納多迎來了轉機，當時他蹲在沙地上減低輪胎氣壓，不經意注意到了稀稀落落散在周圍的低矮灌木叢，因為這是唯一能長在這種惡劣環境的東西。經過仔細觀察後芮納多發現，這並不是小灌木叢，而是被劈砍過的樹木，如果適度修剪枝條，並允許樹木自由生長，那就有可能繼續蓬勃發展成一棵棵大樹。

▲▼ 森林,樹林,山。（示意圖／達志影像）

▲樹木受到砍伐後，底下的根系仍存一線生機，這也是FMNR的應用原理。（示意圖／達志影像）

芮納多說，「那一刻起，一切都不一樣了，我們不需要種樹，也不需要好幾百萬美元的預算，問題的解方就在大地上，大自然會自癒，我們只需要停止殘害它就足夠了」。雖然地上的樹木荒蕪，但被砍伐後的根系仍然存活在地下，就像是個「地下森林」，這片森林唯一需要的就是適度的喘息空間與略為修剪。

這套技術被芮納多命名為「農民管理天然再生技術」（FMNR），原理類似每季適時修剪葡萄藤，反而能讓果樹長得更好。沒想到看似棘手的造林問題，竟能用這種「簡單到令人尷尬的方案」解決，推翻了幾代人所建構的知識，不過也將面對犧牲農地來種樹的阻力。

一開始推行這套計畫時，芮納多被當地人稱為「瘋狂白人農夫」，他先設法說服了10名農民加入，讓樹木在耕地上成長茁壯。原先不情願的農民也因為乾旱而加入，經過一段時間後大家發現，收成甚至比過去更好，於是越來越多人開始加入這項計畫。

30年來，這項技術復育了600萬公頃的森林，共2.4億棵樹木，連外太空都能透過衛星看到芮納多多年來的努力結晶。因為這項卓越貢獻，芮納多也獲頒了有「另類諾貝爾獎之稱」的2018年正確生活方式獎（Right Livelihood Award），未來他將與世界宣明會合作，繼續推廣運用這項技術到世界各地，希望能讓地球重回美麗面貌。

正確生活方式獎是在1980年由瑞典裔德國慈善家烏也斯庫爾創辦，以表彰他認為被諾貝爾獎忽略的重要貢獻。

▼30年來，這項技術成功復育了600萬公頃的森林，也讓芮納多獲得2018年正確生活方式獎（Right Livelihood Award）。

ET快訊
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：Tony Rinaudo,澳洲,紐澳要聞,造林

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每周性侵2次！女高生失眠　鬼父趁機下安眠藥伸魔爪「持續5年」

美國聯邦政府22日恐關門！　川普「蓋高牆」預算大卡關

屍體遭無良人「刻人名+割花」！1.7m海豚獨躺海灘　死相超悽慘

女醉客發酒瘋！小黃司機被細高跟鞋「戳進右眼」失明　還要養3子女

參加搖滾演唱會！女兒「爆筋比歌詞」給聽障父　一起舞動逼哭萬人

AV男優主動私訊約見面　女高中生傻傻答應反被逼下海拍片

俄要在委內瑞拉建「最大軍事基地」　還將部屬Tu-160轟炸機！

棄嬰變公主！女童被美夫婦領養露燦笑　中國網友嘆：比留在貴州幸福

全身198處瘀傷！父嫌孩子吵鬧　竟抓起狂毆「頭+身」超過54次

驚悚畫面曝！整袋水泥6F墜落掀「粉塵巨柱」　砸中7歲女童身亡

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

每周性侵2次！女高生失眠　鬼父趁機下安眠藥伸魔爪「持續5年」

美國聯邦政府22日恐關門！　川普「蓋高牆」預算大卡關

屍體遭無良人「刻人名+割花」！1.7m海豚獨躺海灘　死相超悽慘

女醉客發酒瘋！小黃司機被細高跟鞋「戳進右眼」失明　還要養3子女

參加搖滾演唱會！女兒「爆筋比歌詞」給聽障父　一起舞動逼哭萬人

AV男優主動私訊約見面　女高中生傻傻答應反被逼下海拍片

俄要在委內瑞拉建「最大軍事基地」　還將部屬Tu-160轟炸機！

棄嬰變公主！女童被美夫婦領養露燦笑　中國網友嘆：比留在貴州幸福

全身198處瘀傷！父嫌孩子吵鬧　竟抓起狂毆「頭+身」超過54次

驚悚畫面曝！整袋水泥6F墜落掀「粉塵巨柱」　砸中7歲女童身亡

企排／本週上半季最終戰　台電男女排續保開季不敗

台股11月回穩　券商獲利增2倍重回軌道

李懿苦練彭佳慧成名曲　陳國華「聽完她歌聲」無言了

非洲豬瘟「民間版懶人包」爆紅！一張圖秒懂前因後果...副總統也轉發

每周性侵2次！女高生失眠　鬼父趁機下安眠藥伸魔爪「持續5年」

46.3％年輕族群願「西進大陸發展」　近半數台人對陸印象變好

23款香水致過敏！「香奈兒5號、帕爾瑪之水」國際名牌都中標

知名插畫家送「Q版韓國瑜」　韓：我怎麼看起來像米老鼠

女星夜遊險撞鬼…出發後友人敏感體質「起反應」

看完楊翠嘴臉　宅神：東廠根本沒消滅還變本加厲

國際熱門新聞

醫院推錯床！住院中精障兒2年前..

教授僱傭兵闖IS救學生　費用曝..

男褲內有一坨屎　海關驚見真黃金

19歲女晃進冰櫃亡　媽告飯店求..

降落傘出包　少年14層樓跳下死..

研究顯示女性更愛「微胖爸爸身材..

美股崩盤　道瓊指數狂瀉逾500..

甜食引誘！3歲女童被帶走性侵到..

整袋水泥6F墜落　砸中7歲女童..

醜到面試被刷掉！他整成「SHI..

札幌大樓深夜爆炸！疑120個噴..

吃牡蠣發現值12萬「豌豆大珍珠..

買菸消失57年！　他竟被埋在「..

JLR傳將裁5千人　25億英鎊..

更多熱門

相關新聞

網約小20歲的美眉　澳洲閣員請辭

在澳洲政府公佈10年來財務達最佳狀態時，國會議員布羅德（Andrew Broad）遭媒體爆料於香港出差時，使用交友網站邀一名年輕女性出來約會。這件醜聞為內閣留下了陰影，布羅德於17日請辭副總理助理部長的職務，同時獲得副總理麥考馬克（Michael McCormack）的批准，但目前仍保有國會議員席次。

7歲妹逛賣場　遭變態噁父擄走性侵

澳洲承認「西耶城」為以色列首都

澳洲再派巡邏機飛朝鮮半島施壓

狼蛛變龍貓公車　揹數十隻寶寶出遊

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 鈕承澤 防彈少年團BTS 王令麟 貴婦奈奈 網紅空姐 孫安佐 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 誰摔死了李新 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 謝盈萱 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 藤井樹 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面