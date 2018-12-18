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馬國擴建新山港口　新加坡抗議「2周14次」侵入領海

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▲▼新山（Johor Bahru）。（圖／美聯社）

▲馬來西亞的新山（Johor Bahru）為南部經濟、科技及教育等重要中心。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

新加坡近期向馬來西亞表達「強烈抗議」，原因為對方計劃擴建南部柔佛州新山（Johor Bahru）的港口，將會侵犯新加坡領海，因此要求對方立即停止。對此，馬來西亞無視這項指控，並且抓緊時間擴建新山港，甚至提出警告，將會收回新加坡在此地區的航空管理權。

據路透報導，新加坡交通部4日表示，「我們注意到馬來西亞以擴大新山港的方式，侵入我國領海，目前已反映相關主權，且對方的船隻在過去2周內不斷侵入我國大士（Tuas）一帶領海，次數多達14次，我們願意依照國際法友好地溝通，並解決問題」。

▲▼ 馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／達志影像／美聯社）

馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）5日回應，延長柔佛新山港口計劃，「並沒有『觸及』新加坡邊境」。馬國交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）也表示，新加坡的說法並不準確，「擴建計畫並無侵占到他們任何地方，新山港口本就在我國領海內，我們有權在自己的領海內規範任何港口限制」。

報導指出，過去在馬來西亞東南海岸遠方的一塊領土中，兩國也曾有過爭議，最後由聯合國國際法院於2008年將領土授權給兩國；而在另一場爭議中，馬來西亞曾宣布，將收回1974年以來由新加坡管理的空域控制權，原因為通往新加坡二級機場的航線發生了摩擦。據報導，新加坡曾經是馬來西亞的一部分，在1965年因社會內部矛盾等問題而分開，多年來兩國在外交和經濟交易上處於陰影之中。

▲▼馬來西亞新山港與新加坡地圖。（圖／翻攝自google map）

▲馬來西亞新山港與新加坡相連。（圖／翻攝自google map）

新山市的馬來語為「Johor Bahru」，中文官方譯名為「新山」，而中國大陸部分機構對該市亦有使用直譯「柔佛巴魯」。此地為馬來西亞柔佛州的首府，亦是馬來西亞南部之科技、政治、金融、商業貿易、文及教育中心，而新山港口與新加坡隔峽相望，並有海堤相連，是馬來西亞南部的主要港口。

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關鍵字：新山,Johor Bahru,柔佛州,馬來西亞,新加坡,東南亞要聞

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