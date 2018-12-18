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統獨麵包爭議 吳寶春神隱新店開幕 總經理：明年再開一家

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▲▼吳寶春麥方大陸區總經理鄒文羽。（圖／記者魏有德攝）

▲吳寶春麥方大陸區總經理鄒文羽指出，明年還將繼續展店。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德、陳政錄／上海—台北連線報導

首家進軍大陸的上海「吳寶春麥方」新天地店今天開幕，由於「統獨麵包」惹議，開幕式當天不只吳寶春本人神隱，由大陸區總經理代打，開幕活動也改為「媒體分享會」，但大陸區總經理鄒文羽受訪強調，「吳寶春麥方」試營運表現未受日前風波影響，並稱預計明年三月就會在浦東開第二家分店。

知名麵包師傅吳寶春與新加坡「麵包新語」合作的「吳寶春麥方」，係前者籌備多時首度進軍大陸的麵包品牌，不過新天地店本月7日起試營運後，被大陸網友起底貼上「台獨麵包」標籤，遭大陸知名消費訊息平台「大眾點評」下架。

▲▼吳寶春 。（圖／翻攝自臉書吳寶春麥方店-台北店）

▲吳寶春籌備多時在大陸展店，但被捲入統獨風波。（圖／翻攝自臉書吳寶春麥方店-台北店）

為平息風波，吳寶春於10日發布聲明表示，「身為中國人，是我的驕傲」，並支持「兩岸一家親」與「九二共識」，但也引發台灣網友不滿，於兩岸風波越演越烈，導致新天地店今天正式開幕時，原傳出會出席的吳寶春決定神隱，改由大陸區總經理代打，開幕式活動也改為「媒體分享會」，態度相當低調。

吳寶春麥方大陸區總經理鄒文羽致詞時僅簡短表示，舉辦分享會的用意，是為了將好的麵包帶給大家，並把新的理念引進大陸來。他說，除產品將以世界冠軍麵包為主外，門市設計採用竹編工藝，就是為了彰顯產品是「全手工」，同時，部分麵包原料也將採用來自蒙古的小麥、山東的全麥的當地食材。

▲▼上海「吳寶春麥方」新天地店開幕舉辦媒體鑑賞會。（圖／記者魏有德攝）

▲上海「吳寶春麥方」新天地店開幕舉辦媒體分享會。（圖／記者魏有德攝）

對於吳寶春未出席分享會，鄒文羽解釋，吳原本就有其他的行程，因此不便出席。但與試營運期間，媒體皆收到吳寶春將出席開幕的訊息不同，是否受「統獨麵包」爭議影響，使店家態度轉趨低調，也受到關注。

被問到未來展店計畫是否受干擾，鄒文羽指出，首家門市開幕後，預計明年三月就會在上海浦東陸家嘴的IFC（上海國際金融中心商場）開第二家分店，明年第二、三季也有在新加坡展店的計畫。

據了解，「吳寶春麥方」是吳寶春食品今年三月起，和新加坡商Bread Talk（麵包新語）合作的品牌，預計引入新加坡、大陸、香港市場，麵包新語的全資子公司目前持有「吳寶春麥方」上海店8成股權，計畫還將在北京、廣州、深圳等地開設分店。

▼上海「吳寶春麥方」新天地店開幕舉辦媒體分享會，但吳寶春缺席。（圖／記者魏有德攝）

▲▼上海「吳寶春麥方」新天地店開幕舉辦媒體鑑賞會。（圖／記者魏有德攝）

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