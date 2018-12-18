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AV男優主動私訊約見面　女高中生傻傻答應反被逼下海拍片

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▲▼ 少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲受害女性以為能夠跟偶像約會，沒想到卻被騙下海拍片。（圖／取自pakutaso）

國際中心／綜合報導

日本一名20歲女性日前向媒體踢爆，多年前一名知名AV男優透過推特主動搭訕她並邀約見面，等到她滿心歡喜地以為終於能夠跟心目中的偶像約會時，卻被男優「騙下海拍A片」。受害女性表示，兩人第一次見面時，她被帶到一處大樓，一進去馬上就被AV製作公司的老闆與經紀人包圍，讓她無處可逃，被迫下海拍當AV女優，時間長達數個月。

根據《朝日中文網》報導，現年20歲的受害女性表示，2年半前她正在就讀高三時，突然收到一名從高二起就開始追蹤的AV男優的私訊「哈囉！」雖然她因為曾經在作品中看過對方，也覺得男方「有趣又帥氣」，但是仍然保持警戒，沒有回覆對方。

高中畢業後，獨自一人來到東京打拼的她逐漸感到寂寞，於是便翻開當初的私訊並回覆了AV男優，沒想到對方馬上回覆她，「現在住哪裡？」兩人便開始積極交談，最後在男方的要求下，交換LINE帳號，兩人也開始聊起有關性的話題，隨著警戒逐漸降低，女大生便答應男優見面的要求。

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲受害人目前已經辭掉原有的工作，回到老家休養。（圖／取自pakutaso）

兩人先是約在東京的某處，沒想到會合之後，AV男優什麼話也沒說馬上就把她帶到一棟大樓，進了大樓內的某間辦公室後，受害人才知道這裡竟然就是AV製作公司，隨後，她就被老闆與經紀人包圍，不停的被說服，「身材很好，很適合，可以試試看」、「也有人只拍一部就不拍了（可以先試試看）」等，最後在壓迫下，只好答應對方。

受害人表示，「當時根本沒有逃跑的勇氣。」雖然沒有簽約，卻出道成為AV女優，在該公司的推特上「被迫公開」。此後數個月之內，她不斷的被逼迫拍攝A片，數度被要求服用避孕藥，甚至有多次因配合拍攝導致下體出血，她更因此染上性病，最後罹患失眠症。

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