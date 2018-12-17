鄭文燦遲未發布小內閣名單　局處長頻被關注是否受約詢

▲鄭文燦遲未發布小內閣名單，局處長頻被關注是否已受約詢？（圖／擷取自王安邦臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

請問，您被約詢了嗎？下一站是何處？九合一大選後，即將在12月25日就職的六都市長當選人，紛紛發布小內閣名單，唯成功連任的桃園市長鄭文燦迄17日仍未有動作？由於鄭文燦日前表示，將在14日議會臨時會閉會後約詢市府團隊局處首長，進行新人事佈局前，連日來，各局處首長是否被約詢，受到關心人士的探詢？

由於，鄭文燦針對市府團隊展開約詢動作，進行新人事佈局之際，傳出副市長王明德、社會局長古梓龍及事業單位等多位首長，皆列入約詢、調整名單內。市府勞動局17日與地方媒體座談會中，勞動局長王安邦是否已被鄭約詢？或重回社會局接任古梓龍職務，引起媒體關切。

▲王安邦任職社會局主任秘書期間，表現優異，為新市府社福政策奠定基礎。（圖／廖帝權提供）

王安邦表示，目前並未被鄭市長約詢，對於下一站的服務工作，全力配合鄭市長的人事佈局？據了解，王安邦於2014年12月擔任市府社會局專門委員，2015年4月升任社會局主任秘書，表現優異，2016年8月獲鄭文燦拔擢任勞動局局長迄今。

王安邦擔任社會局主秘期間，協助推動生育津貼3萬元、育兒津貼3歲以下幼兒每月3,000元及65歲以上老人健保費補助的「三讚福利」政策；協助規劃「一區一親子館」、「一區一公托中心」、「一區一日照中心」。此外，由於升格前，原來各鄉鎮市社會福利各有不同，王安邦也協助盤點、整合，訂定全市社會福利的統一標準，為新市府社福政策奠定基礎。