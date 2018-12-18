Lady M聖誕限定快閃店板橋大遠百　獨家新口味搶先公布！

想到千層蛋糕絕對不能不提的Lady M今年12月為了迎接聖誕節，特別於12月5日至明年1月6日首度進駐百貨快閃，以「交換禮物」為靈感，請設計師將象徵幸福歡樂的巨型禮物盒帶進板橋大遠百，同時也推出快閃店獨家新口味，搶先傳遞紐約聖誕慶典的歡樂氛圍！

Lady M板橋快閃店將推出「焦糖海鹽千層蛋糕」（單片 NT$280，9吋 NT$2,800），這款以法式經典風味打造的甜點，選用法國頂級海鹽產區布列塔尼的鹽之花，搭配焦糖與鮮奶油，以黃金比例調和成香濃的焦糖卡士達，再層層抹入薄透的巧克力蛋皮間，最上層再淋上令人垂涎欲滴的焦糖鏡面，並灑上可可碎片增添苦甜尾韻，讓濃郁與鹹甜的雙重滋味在舌尖蔓延，絕對讓甜點控們意猶未盡。

此外，為了歡慶聖誕節，於12月5日到12月25日，只要於Lady M大遠百快閃店消費超過（含）NT$1,500，即可參加聖誕月曆抽獎活動，讓你每天都能揭開不一樣的驚喜，獎品總價值更超過百萬元，其中還有主廚嚴選的精品巧克力法芙娜100%製作而成的私房小點心；活動首3日，還有機會獲得Lady M加碼贈送的整顆蛋糕（數量有限，贈完為止）。此外，12月5日開幕首日，前20名不限金額消費的朋友，會加贈「經典原味千層蛋糕」1片。

Lady M板橋大遠百快閃店

地點：板橋大遠百1樓名品美妝館（新北市板橋區新站路28 號，新站路出入口，Mega50連通道處旁）

期間：12月5日－2019年1月6日

時間：11:00-22:00（蛋糕手工限量，每日售完為止）

備註：單片外帶為主，單人單次限量6片；9吋蛋糕需視現場公告數量為主

※編輯：Wendy Chen, Chen-Chen Wang VOGUE.TW | 來源：Lady M

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