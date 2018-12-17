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老菸槍「1天8包」罹脈管炎　十指「發黑劇痛」險截肢

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▲▼抽菸,老菸槍,空氣汙染,癮君子。（示意圖／ETtoday資料照）

▲抽菸有害身體健康。（示意圖／ETtoday資料照）

大陸中心／綜合報導

湖南省郴州市一名60歲谷姓男子菸癮極強，每天需要抽6包，最多能抽到8包。他近日因為十指發黑、不斷感到劇痛就醫，醫生表示這是因為菸抽太多，導致小血管痙攣形成血栓，同時促進血管內膜炎症反應，導致脈管炎，如果是以前出現這種症狀，肯定要截肢。谷男經過治療後順利保住手指，也因為心裡已經有陰影，未來不敢再抽菸。

根據《郴州發布》報導指出，谷男的手指最開始偶爾會出現疼痛症狀，讓他誤以為是痛風到醫院拿藥了事，2個多月後，疼痛變劇烈，尤其晚上症狀更微明顯，不只需要吃止痛藥，還隱約可見手指慢慢發黑，家人擔心帶谷男連跑3家醫院，都被告知「手術情況不好，就需要從手腕截肢」，谷男聽到後立馬被嚇跑，直到第四家醫院說有辦法可治，才願意住院治療。

▲▼抽菸害差點截肢。（圖／翻攝自郴州發布）

▲谷男手指發黑，差點要截肢。（圖／翻攝自郴州發布）

谷男住院時，止痛藥已經無法緩解症狀，需要靠泡冷水、時時抖動雙手緩解，整夜痛到睡不著。醫生說，這是因為抽菸所致，十根手指的血管基本上都已經閉塞，光靠藥物沒辦法治療，只能做手術，將匹配的小靜脈和賭塞的動脈建立通道，創造出「新動脈」好恢復供血，並用骨牽引技術促進微血管再生，恢復循環。

醫生表示，香菸中的尼古丁可以讓動脈處於持續性痙攣，久而久之就會引發這種疾病，不少脈管炎患者在戒菸後症狀有所改善，不過若不戒菸，很有可能連上肢都會受害。谷男目前恢復狀況良好，也不敢再抽菸。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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關鍵字：抽菸,抽煙,脈管炎,截肢,手指,尼古丁

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