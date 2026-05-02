梅爾茨惹毛川普　五角大廈證實：撤離5000名駐德美軍

▲美軍士兵於德國參與「聯合決斷演習」（Combined Resolve Exercise）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普與歐洲盟友的關係降至冰點！五角大廈1日正式宣布，將從德國撤離5000名駐軍。外界普遍認為，這項決定是針對德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）日前批評美伊戰爭言論的直接反擊，反映出川普與歐洲各國針對中東戰事的爭議已全面化。

梅爾茨砲轟：美國被伊朗玩弄於股掌

根據《路透社》報導，這起撤軍風暴的導火線，源於德國總理梅爾茨4月27日的重話砲轟。

梅爾茨公開表示，在這場持續兩個月的伊朗戰爭中，美方在止戰談判上的表現，簡直是讓美國被伊朗玩弄於股掌之上，甚至直言這場事前準備不足的戰爭已嚴重傷害德國利益，他完全看不出華盛頓當局有任何明確的退場策略。

對此，川普隨即還擊。一名五角大廈高層官員在不具名的情況下指出，德方近期的言論「不恰當且毫無幫助」，並強調川普總統對這些負面言論做出裁減兵力的反應，完全是理所當然。

五角大廈證實：一年內完成5000人撤軍

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）證實，這項撤軍行動預計在未來6到12個月內完成。雖然5000人僅是駐德美軍的一部分，但這象徵著美德關係的嚴重倒退。

根據統計，截至2025年12月，美國在德國境內仍駐紮超過3萬6000名兵力，是全歐洲駐軍人數最多的國家。此次裁軍將使駐歐美軍的人數，恢復到2022年俄羅斯入侵烏克蘭增派兵力之前的水平。官員表示，這也符合川普政府一貫的主張：歐洲應該成為自身大陸的主要安全提供者。

下一個是誰？川普威脅點名義、西兩國

川普的「懲罰名單」似乎不只德國，當被記者問及是否會考慮從義大利和西班牙撤軍時，直言「很有可能」。

上個月，川普就曾威脅對西班牙實施全面貿易禁運，主因是西班牙社會黨領導階層拒絕開放境內的羅塔海軍基地（Naval Station Rota）與莫龍空軍基地（Morón Air Base）供美軍攻擊伊朗。

此外，川普也與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）因伊朗戰事及教宗教宗良十四世（Pope Leo XIV）的議題發生激烈爭執，川普更批評曾是堅定盟友的梅洛尼「缺乏勇氣」。