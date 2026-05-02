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戰爭權力60天大限到期！　川普喊「美伊已停火」無需國會批准

▲▼川普搭機飛往佛州前在白宮受訪。（圖／路透）

▲ 川普搭機飛往佛州前在白宮受訪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊衝突爆發逾60天，美國總統川普1日致函國會聲稱，由於雙方目前處於停火狀態，「敵對行動」已經終止，因此無需依照《戰爭權力決議》（War Powers Resolution）尋求國會授權，引發法律學者與民主黨議員質疑。

川普援引總統職權　拒向國會尋求授權

綜合BBC等外媒，川普在信中指出，美軍與伊朗自4月7日起便再無交火紀錄，「自2026年2月28日起的敵對行動已經結束。」他援引憲法賦予總統的外交權與三軍統帥職權，強調自己有權持續指揮美軍行動，且「沒有任何國家的軍事行動需要國會授權」，甚至稱相關規定「在許多人眼中根本違憲」。

美國1973年通過的《戰爭權力決議》規定，總統在未經國會宣戰的情況下動用武力，須於60天期限內取得國會授權，否則必須在30天內撤軍。而美軍此次於2月28日對伊朗展開攻擊，川普政府3月2日正式通知國會，60天期限於5月1日屆滿。

法學教授：停火不足凍結期限

國防部長赫格塞斯在國會聽證會上主張，停火期間已使60天倒數計時暫停。不過民主黨參議員肯恩（Tim Kaine）認為，「法律條文並不支持這種解讀」。喬治城大學法學教授布蘭登-史密斯（Heather Brandon-Smith）則指出，停火不代表衝突永久終止，不足以凍結期限，若川普繼續推進戰事，只有國會或法院才能阻止。

美伊談判陷僵局　川普不滿伊朗提案

美伊雙方尚未達成長期和平協議，伊朗官媒報導，德黑蘭當局已透過巴基斯坦向美方傳遞新談判提案，但細節並未公開。川普受訪時證實剛與伊朗有所接觸，但稱他「並不滿意」伊朗提案，並稱伊朗領導層在多名高級軍事將領遭擊斃後「非常混亂」，導致談判難以推動。但他強調，美國不會提早撤離、留下問題導致數年後再度爆發。

此外，美國財政部已發出警告，任何個人或企業若向伊朗繳納過境荷莫茲海峽的「通行費」，將面臨違反美國制裁的風險。目前這條全球關鍵石油航道仍處於實際封閉狀態，持續對全球經濟造成衝擊。

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川普美伊衝突停火戰爭權力國會授權

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