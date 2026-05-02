37年懸案偵破！性侵丟包7歲女童　69歲男潛逃海外抓到了





▲ 塔馬奇在菲律賓落網。（圖／翻攝自菲律賓移民局）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州坦帕市一起塵封37年的兒童性侵綁架懸案，最終因DNA鑑識技術而偵破。現年69歲的美籍男子塔馬奇（Young Tom Talmadge）潛逃海外4年，23日在菲律賓甲米地省住處被移民官員逮捕，成為菲國打擊外國性犯罪者專案「#ShieldKids」的最新成果。

銅板誘騙7歲女童 性侵得逞後丟包

綜合《衛報》等外媒，此案可追溯至1989年，當時塔馬奇在希爾斯伯勒郡的坦帕保齡球館（Tampa Lanes）內，以銅板誘使一名7歲女童玩電動遊戲機，趁機將她哄騙至車上，隨後對其實施性侵，得逞後將女童丟包在另一間保齡球館。

女童失蹤期間，第一間球館的顧客及員工焦急地四處搜尋，所幸第二間球館的一名男子認出她，才結束這場驚魂，但施暴者身分在接下來逾35年間始終成謎，直到近年終於出現轉機。

DNA比對鎖定嫌犯 法院發出逮捕令

調查人員透過保存完整的案發DNA，結合親緣基因譜系學比對技術，成功鎖定塔馬奇為最大嫌疑人。佛州刑事執法局確認DNA比對結果後，希爾斯伯勒郡法院於去年3月20日正式發出逮捕令。但調查人員隨後發現，塔馬奇早已逃往菲律賓定居，距離坦帕超過1萬4千公里。

菲國迅速行動逮人 待驅逐遣返美國

菲律賓移民局接獲通報後迅速採取行動，在其住所將其逮捕，並移送至達義市（Taguig）的看守所羈押，待驅逐出境程序完成後遣返美國。塔馬奇目前面臨對12歲以下兒童實施性暴力、猥褻兒童及為實施重罪而綁架兒童等多項重罪指控。

菲律賓移民局長維亞多（Joel Anthony Viado）強調，此案正是「#ShieldKids」專案重要一環，旨在防止菲律賓淪為外國性犯罪者的避風港，「對兒童犯下罪行的外國逃犯在菲律賓不會有任何藏身之處。」