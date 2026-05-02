美新制裁打擊「伊朗資金鏈」　鎖定中國石油碼頭

▲中國青島LNG碼頭。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府1日宣布對伊朗祭出新一輪制裁，對象包含3家伊朗外匯兌換公司以及一座位於中國的石油碼頭，旨在切斷德黑蘭當局在中東戰爭中的金融命脈。這項行動正值總統川普（Donald Trump）準備訪問中國的前兩週，美方同時發出嚴厲警告，若有任何船舶向伊朗支付所謂的「過路費」，將面臨嚴重的法律後果。

斬斷「影子銀行」資金鏈 打擊伊朗金融命脈

根據《彭博社》報導，美國財政部1日宣布，將數家協助伊朗清洗數十億美元外幣的企業列入黑名單。這些企業被控運作一個「影子銀行網絡」，每年處理價值高達數百億美元的貿易，其中大部分來自伊朗在海外銷售石油與石化產品的所得。

美方指出，這些企業透過洗錢手段，將主要以人民幣結算的石油銷售收入轉換為其他法定貨幣。財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中強硬表示，「我們將毫不留情地打擊該政權產生、轉移及匯回資金的能力，並持續追查任何協助德黑蘭規避制裁的人士。」

鎖定中國青島碼頭 川普訪華前夕下重手

在這一波制裁名單中，位於山東青島港的「青島海業油碼頭有限公司」（Qingdao Haiye Oil Terminal Co.）成為打擊焦點。美國國務院指出，該公司已進口了「數千萬桶」受制裁的伊朗原油，協助伊朗創造數十億美元的收入。

值得注意的是，這項措施公布的時間點非常敏感，距離川普預計訪問中國僅剩兩週，而中國目前是伊朗石油的最大買家。這項制裁實施後，任何涉及該碼頭營運商且與美國有關的交易，都將構成刑事違法行為。

事實上，美國去年也曾對同一地區的另一家企業「青島港海業董家口油品有限公司」實施類似制裁。