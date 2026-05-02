毒王私養河馬成生態惡霸！哥國宣布安樂死80頭　印度富二代出手了

▲哥倫比亞毒梟非法引進河馬，導致河馬過度繁殖，引發當地生態危機。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

哥倫比亞政府日前宣布計畫安樂死80頭河馬，試圖控制境內野生河馬族群數量過度膨脹的問題，此消息一出隨即引發國際關注。印度財閥瑞萊恩斯集團（Reliance Group）會長之子阿南特·安巴尼（Anant Ambani）28日發表聲明表示，願意接收這批河馬，讓牠們在自己設立的野生動物保護設施中安享餘生，避免遭到人道毀滅。

毒梟留下的燙手山芋

哥倫比亞惡名昭彰的「毒梟」巴布羅·艾斯科巴（Pablo Escobar）1980年代私自從海外引進4頭河馬飼養。艾斯科巴死後，這些動物無人管束，逐漸在野外自行繁衍，河馬在當地缺乏天敵，又有強烈領地意識，甚至屢次傳出攻擊人類，而河馬族群規模如今更已突破200頭。

哥倫比亞政府評估，若放任不管，到2035年數量恐將暴增至1000頭，對當地原有生態系造成難以挽回的衝擊，因此4月中旬正式公告，將以安樂死方式撲殺其中80頭。消息傳出後，隨即引發動保人士的反彈。

富二代的動物保護立場

印度商業鉅子穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）之子得知後，提出接收方案。他28日發布公開聲明稱，已親筆去函哥倫比亞環境部長貝雷斯（Susana Muhamad）。

他在信中強調，「河馬是擁有情感的生命個體」，呼籲哥倫比亞政府重新審視現行方案，研擬更具人道精神的替代做法。安巴尼在印度西部古吉拉特邦（Gujarat）經營一座號稱全球規模數一數二的野生動物保護區，他表示，自己有能力在此妥善收容這批河馬，同時達到維護當地生態、兼顧動物福祉的雙重目標。

結婚砸189億元卻心繫動物福利

安巴尼本人曾因2024年婚禮豪擲逾6億美元（約新台幣189億元）而成為國際媒體追逐的話題人物，如今卻以動物保護倡議者的身分再度躍上新聞版面，形成強烈對比。