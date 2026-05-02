金正恩首度認了「恐怖自殺令」！　讚援俄士兵寧可自盡也不投降

▲金正恩、普丁先前在北京舉辦高峰會談。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩首度公開承認，派往俄羅斯庫斯克（Kursk）地區支援作戰的北韓士兵，在面臨被烏克蘭軍隊俘虜的危險時，紛紛選擇了「集體自殺」的極端作法。金正恩更在演說中公開讚揚這些士兵選擇「自我毀滅」是為了捍衛偉大榮譽，這也是北韓官方首度證實情報界流傳已久的「自殺特攻」政策。

「寧可自爆也不投降」 金正恩讚美戰場自殺行為

根據《路透社》引述北韓官媒《朝中社》報導，金正恩日前出席悼念在俄烏戰爭中陣亡士兵的紀念儀式。面對俄羅斯官員與陣亡士兵家屬，金正恩表示，「那些毫不猶豫選擇自我毀滅與自殺之路，以捍衛偉大榮譽的士兵，以及在衝鋒戰中倒下的勇士，全都是真正的英雄。」

這番言論被外界視為金正恩對北韓軍方「極端戰場政策」的最高認可。金正恩進一步洗腦稱，那些即便肉體被彈片撕裂，卻因未能完成戰鬥任務而感到挫折的士兵，才是黨的忠誠戰士與愛國者。

1.4萬兵力赴俄慘淪砲灰 傷亡人數已破6000人

根據南韓、烏克蘭及西方情報機構統計，北韓約向俄羅斯西部庫斯克地區派遣了1萬4000名兵力。然而，這些士兵在投入戰鬥後遭遇毀滅性打擊，估計已有超過6000名北韓士兵戰死。長期以來，脫北者與情報顯示，北韓士兵被灌輸「一旦面臨被俘，必須引爆手榴彈自盡」的指令。

被俘北韓士兵淚崩：很愧疚沒能成功自爆

《衛報》指出，目前被關押在基輔的2名北韓戰俘證實了這項恐怖指令。這2名士兵在被俘前都曾嘗試引爆自盡，但因受傷過重無法行動而失敗。其中一人在受訪時甚至對沒能執行「自毀命令」表達了強烈的愧疚與恐懼。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995