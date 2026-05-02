川普大讚美軍有點像海盜！　開火攔截伊朗貨輪「這生意很賺錢」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在公開場合大讚美軍實力，他在描述近期美海軍對伊朗貨輪開火並實施扣押的過程時，直言美軍的行動「有點像海盜」，更形容接管石油是一門非常賺錢的生意。

根據CNN報導，川普在1日的一場活動中表示：「我們擁有如此強大的軍隊，這麼棒的海軍。」他隨後回憶起美軍近期的一場行動，當時美軍部隊朝一艘試圖衝撞他所謂「鐵牆」的船隻引擎室開火。

????????????????⚡️– Trump on the blockade against Iran:



"It’s a very profitable business. We’re sort of like pirates." pic.twitter.com/MGk1g1ybf7 — MonitorX (@MonitorX99800) May 2, 2026

川普描述的這起事件，疑似是指上個月美軍「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）驅逐艦攔截懸掛伊朗國旗貨輪「圖斯卡號」（Touska）的行動。當時該船違反封鎖令，正企圖駛向伊朗港口。

川普詳細說明了登船過程，「船停了下來，他們出動拖船，接著我們登船掌控了一切。我們接管了船隻、接管了貨物，還接管了石油。」他若有所思地形容，這類行動簡直「就像海盜一樣」，並補充說「這是一門非常賺錢的生意」。

針對美方的扣押行動，伊朗軍方當時強烈譴責，痛批美軍的行為是「海上攔路搶劫」與「海盜行為」。

根據伊朗國家廣播電視台（IRIB）在Telegram上發布的聲明，伊朗軍方警告，「伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）武裝部隊很快會針對美國這種武裝海盜行為做出回應，並進行報復。」