創辦人涉性侵遭收押　Superdry火速切割：他早就離開

▲Superdry共同創辦人霍爾德遭控性侵案。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國知名街頭潮流品牌Superdry共同創辦人霍爾德（James Holder）遭控性侵案，英國陪審團於1日正式裁定其性侵罪名成立。針對創辦人捲入性侵重罪，Superdry隨即發布聲明火速切割，強調霍爾德早已離職多年，該起事件與公司完全無關。

品牌方火速發聲切割 強調「他早就離開」

根據《紐約時報》報導，在裁決結果出爐後，Superdry公司發表聲明指出，霍爾德早在2016年就已從公司辭職，並在2019年結束了與品牌的所有顧問合作關係。

聲明中明確強調，「他被判有罪的罪行涉及2022年發生的事件，這在他結束Superdry的所有職務之後已過了很久。」

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Superdry co-founder James Holder found guilty of raping a woman after a night out in Cheltenham.#Superdry #JamesHolder #RapeConviction pic.twitter.com/cra3ees4RE — Public News X (@PublicNewsX) May 1, 2026

身價不凡恐潛逃 法院拒絕保釋當庭收押

英格蘭西南部的格洛斯特刑事法院（Gloucester Crown Court）自4月27日起，針對這起2022年5月發生的性侵案，展開為期5天的審理。

陪審團於週五裁定其性侵罪成立，至於另一項「異物性侵罪」則獲判無罪。法院認為，由於霍爾德財力相當雄厚，具有高度的潛逃風險，因此當庭拒絕了他的保釋申請，目前已將其收押。

根據英國司法部資料，性侵罪在英國最高可處終身監禁，平均刑期約為10年，法院預計於本月稍晚進行宣判。

女方控無視反抗強推上床 「瘀青照」成鐵證

檢方指出，案發當時霍爾德在切爾騰納姆（Cheltenham）的一家酒吧與被害女子等人喝酒，隨後兩人及另一名友人搭計程車回到女方公寓。

被害女子出庭作證指控，霍爾德當時強行將她推倒在床上實施性侵，過程中她不斷反抗，霍爾德雖然口頭說了幾次對不起，卻依然無視她的拒絕，持續進行侵犯。

檢方也在庭上展示了被害女子手腕瘀青的照片作為證據。霍爾德則在庭上全盤否認指控，強調他與女方發生了性關係，但他主觀上相信那是「完全自願同意」的合意性交。目前霍爾德的律師尚未針對是否會提出上訴做出回應。