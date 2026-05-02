德州小飛機墜毀5死！失事前爆「路徑異常」　4球員搭上死亡航班

Plane carrying pickleball players crashes in Texas Hill Country, killing all 5 on board https://t.co/BP4xFdxde2 — Chicago Tribune Business (@ChiTribBiz) May 2, 2026

記者王佩翊／編譯

美國德州發生空難事故，一架小型飛機4月30日深夜失事，墜毀於森林，當時機上除了飛行員外，還載有原定前往德州新布朗費爾斯參加比賽的「阿馬里洛匹克球俱樂部」（Amarillo Pickleball Club）球員，5人全數罹難。當局指出，在失事前，塔台曾偵測到飛機路徑異常，隨即失聯。

「房子都在震動」！深夜巨大撞擊聲嚇壞附近居民

根據《美聯社》報導，這架型號為Cessna 421C的雙引擎飛機4月30日晚間約11時在奧斯汀西南方的溫伯利（Wimberley）失事。警方指出，飛行員與另外4名乘客當場死亡。

附近住戶羅爾（Stacey Rohr）餘悸猶存地表示，事發當時她正躺在床上，突然聽見巨大的撞擊聲，隨後感覺到整棟房子都在震動，火光近到讓她以為是自家的後院失火了。

儘管警方最初並未公開罹難者身分，但阿馬里洛匹克球俱樂部隨後發表聲明，沉痛證實死亡的4人皆為該社群的成員。 俱樂部主席戴爾（Dan Dyer）哀傷表示，這幾位都是相當優秀的球員，周末經常飛往各地參加大小賽事。當天其實有兩架飛機同時從阿馬里洛出發，另一架已平安抵達。

「路徑不對勁」 塔台對話還原失事前一刻

根據塔台流出的錄音顯示，與失事飛機同行的另一架飛機飛行員曾詢問，「我都沒有收到他的消息。」管制員則回應，「他的路徑開始變得異常（erratically），現在已經從雷達上消失了。」

隨後該地區的飛行員也證實接收到了失事飛機發出的緊急定位標號，警消人員隨即於11時17分趕抵現場，但發現機體嚴重毀損且起火。