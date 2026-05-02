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19歲女學生「遭砍61刀棄屍」！大馬恐怖情殺　警10小時內逮4嫌

▲▼ 19歲女學生遭砍61刀棄屍！大馬恐怖情殺　警10小時內逮4嫌。（圖／翻攝自大都會日報）

▲馬來西亞19歲少女遭殘忍殺害。（圖／翻攝自大都會日報）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名19歲女學生1日被發現遭人狠刺61刀後棄屍稻田旁，全身傷痕從臉部蔓延至腳部，大多集中於身體右側。警方火速展開行動，在短短10小時內突破2處藏匿地點，並逮捕3男1女共4名嫌犯。

根據《大都會日報》報導，死者5月1日凌晨12時35分被發現滿身是血倒在一處稻田旁的道路上。路過民眾一開始以為被害人是遭遇交通事故，然而解剖後發現，她全身上下共61處刀傷，確認死因為胸口多處致命刺傷，警方隨即將此案列為謀殺案調查。

初步調查顯示，死者疑似在其他地點遭殺害後，才被移棄至發現地點。死者被尋獲時，頸上戴著刻有「SYAA」字樣的項鍊，左手腕配戴手鍊，右手中指則套著一枚戒指。

警方案發後迅速展開調查，並於1日下午4時40分起至2日凌晨2時30分，分別在兩地實施突擊，成功將4名嫌犯逮捕。4名嫌犯年齡介於19歲至66歲，皆無前科，尿液篩檢結果對毒品呈陰性。

根據初步調查，兇手疑似為被害少女的19歲男友，他因懷疑死者與其他男子有染，心生妒忌，痛下殺手。警方指出，其中2名嫌犯為60歲婦女與66歲老翁，這對老夫婦正是被害人19歲男友的父母，而另一名少年也是死者的朋友。警方同步查扣一把疑似作案刀具、2輛車、2支手機、一套衣物、一雙拖鞋及4個地墊。

本案依馬來西亞《刑事法典》第302條文謀殺罪展開調查，一旦定罪，嫌犯將面臨死刑，或最少30年、最多40年有期徒刑，並須接受至少12下鞭刑。

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