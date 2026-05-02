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「口吐牛奶摻咖啡」　正妹店員還原真相

記者葉國吏／綜合報導　

日前日本大阪一家酒吧「ノコノコ」傳出正妹店員口含牛奶，接著直接吐進客人咖啡中的影片，瞬間引發大批網友砲轟。對此這位正妹店員出面澄清了。

▲日本正妹店員「吐奶咖啡」引發討論。（圖／翻攝X／@tkzwgrs，下同）

店員挨轟行為低俗
日本網紅滝沢ガレソ（Takizawa Gareso）在社群 X 分享，畫面中正妹服務生先遞上冰咖啡，面對客人詢問為何沒加奶時，竟當場口含牛奶並低頭吐入杯中，行為另網友討論熱烈。

日本社群對此行為相當不滿，不少網友留言痛批「真的令人作嘔」、「有夠髒」、「不敢相信這敢拿出來賣」，甚至有人感嘆日本文化變得低俗，直指這行為與餵食嘔吐物沒兩樣。

澄清只是流量挑戰
影片在網路被炎上，該名正妹服務生「愛心」出面澄清，強調這完全是一段惡搞影片，當時是因為店內正在進行 TikTok 獲得10萬粉絲的挑戰，為了流量才拍攝這段誇張內容。

「愛心」進一步解釋，影片中拿著咖啡的「客人」其實就是酒吧老闆本人，並非一般民眾。她指責網紅的轉發誤導大眾，讓網友誤以為酒吧真的有提供這種服務，造成嚴重的名譽損失。最後她強調，「ノコノコ」店內規範相當嚴格，服務生平時嚴禁與客人私下接觸，更不可能提供口吐牛奶的服務。

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