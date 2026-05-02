說美國沒贏就是叛國！　川普怒轟：伊朗軍隊全沒了

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於1日在佛羅里達州的村莊社區（The Villages）發表談話，強勢表態認為那些聲稱美國並未在伊朗戰爭中「獲勝」的言論形同「叛國」。儘管他先前才向國會通報敵對行動已經結束，但對國內的批評聲浪顯然極為不滿。

根據CNN報導，川普在演說中直接點名批評政壇對手，「我們那些激進左派只會不斷地說『我們沒贏、我們沒贏。』但事實上，伊朗根本連半點軍隊都不剩了，這簡直令人難以置信。」

"It's treasonous" -- Trump claims Democrats who criticize his war on Iran are committing treason pic.twitter.com/JcxTElto8N — Aaron Rupar (@atrupar) May 1, 2026

他隨後加重語氣表示，「我認為這實際上就是叛國，好嗎？如果你想知道真相，這就是叛國。」

川普在談話中也提及了一月在委內瑞拉迅速展開的軍事行動，並將其稱之為史上最偉大的軍事行動之一。不過，對於伊朗戰事的勝負，他則表現出相對謹慎的態度，表示不希望過早斷言勝利。

川普表示，「我們在伊朗的表現也一樣出色。但在任務大功告成之前，我不喜歡把話說得太早。」儘管如此，他在言談中並未正視委內瑞拉與伊朗兩場衝突之間明顯的性質差異。

此外，川普多次公開宣稱美軍已經摧毀了伊朗的海軍，並大力讚揚美國對伊朗港口進出船隻實施的封鎖政策是「天才級」的戰略。然而，目前情勢顯示，伊朗對於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）依然保有相當程度的影響力。