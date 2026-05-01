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美27歲女老師「激戰16歲男學生」自拍性愛影片！　長相曝光

▲▼美27歲女師「激戰16歲男學生」自拍性愛影片！　長相曝光。（圖／奧克蘭郡監獄）

▲聖羅曼誘姦未成年學生。（圖／奧克蘭郡監獄）

記者王佩翊／編譯

美國密西根州一名預科學校（Prep school）的27歲女老師聖羅曼（Jocelyn Sanroman），被指控在擔任16歲男學生的私人家教期間，多次與對方發生性行為，甚至拍下兩人的性愛過程，最終遭法官重判4到15年有期徒刑，且終身必須登記為性犯罪者。

私人家教變性侵現場！美女老師拍片自留「鐵證」

根據《福斯新聞網》報導，聖羅曼曾任職於沃特福德鎮（Waterford Township）的奧克賽德預科學校（Oakside Prep Academy）。2023年期間，她前往一名16歲男學生家中進行輔導時，趁機與對方發生性行為。這起案件直到1年前，聖羅曼不小心向同事透露自己與學生的「禁忌關係」，醜聞才正式曝光。

令人震驚的是，聖羅曼不僅性侵未成年學生，還用手機將違法過程拍成影片。法官馬修斯（Cheryl Matthews）在判刑時難掩震驚與憤怒，直言聖羅曼利用未成年人的行為「非常噁心」。

母親心碎控訴：孩子不敢見人

儘管聖羅曼的律師試圖以「心理健康問題」及「判斷失誤」為其脫罪，聲稱聖羅曼正努力成為更好的人，但受害者的母親透過聲明表達了深沉的悲痛與憤怒。

母親寫道，「我眼睜睜看著我的兒子變了，他變得孤僻、逃避人群，因為這件事帶來的關注讓他感到恐懼。」她透露，為了保護兒子，已讓他退學改採線上教學，「他的日常生活、受教權、生活規律，還有最重要的安全感，全都被這個女人奪走了。」

法官重判：列入終身性犯罪者名單

法官馬修斯最終決定予以嚴懲，判處聖羅曼4至15年有期徒刑。聖羅曼在服刑期滿獲釋後，也將被列入密西根州性犯罪者名冊。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

 
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