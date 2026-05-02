美軍中央司令部傳向川普提案　對伊朗發動「最後一擊」

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國福斯新聞（Fox News）周五報導，美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏已向美國總統川普簡報，提出對伊朗發動「最後一擊」（final blow）的潛在方案。

白宮戰情室提選項 對伊朗展開「最後一擊」

報導指出，古柏（Brad Cooper）在白宮戰情室（Situation Room）與川普進行簡報時提出相關選項，並說明若總統決定恢復軍事行動，可能對伊朗展開「短暫且強勁的一波打擊」。

目標含軍事資產與領導層 五角大廈評估部署「暗鷹」

福斯新聞補充，美軍評估的打擊目標包括伊朗「殘存的軍事資產、領導層以及基礎設施」。目前五角大廈正在評估部署更多先進武器系統，其中包括一款名為「暗鷹」（Dark Eagle）的新型極音速飛彈。

「暗鷹」射程逾3200公里 可望鎖定殘存飛彈發射車

福斯新聞表示，「暗鷹」射程最遠可達2,000英里（3,218公里），可能用來打擊伊朗仍殘存的飛彈發射車。

B-1B轟炸機也提高現蹤頻率 可攜大量載荷

報導指出，可掛載最多5,000磅極音速武器的B-1B槍騎兵（Lancer）戰略轟炸機，近來也提高在該地區的出現頻率，能攜帶大量載荷。