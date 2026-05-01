JPM女高管被爆「下藥性侵男員工」：不上床就毀了你！案情大翻盤

▲摩根大通否認所有指控，表示公司已由人資與法務部門進行全面調查。（圖／路透社）



記者曾羿翔／綜合報導



摩根大通（JPMorgan Chase, JPM）近日爆出一起引發關注的職場性騷擾與性侵指控。一名男性員工以化名「John Doe」向紐約州法院提告，指控公司一名女性高階主管長期對其進行性騷擾、性侵與職場威嚇，內容涉及下藥、種族歧視言語及升遷威脅。不過，相關指控已遭當事主管與公司全面否認，案件目前亦出現撤回後修正的最新進展。

綜合外媒報導，根據訴狀，原告為亞裔男性，2024年3月加入摩根大通槓桿融資團隊，擔任資深副總。不久後，37歲的執行董事哈迪尼（Lorna Hajdini）便開始對其出現不當行為，包括在辦公室內進行肢體接觸與露骨性暗示。原告指稱，對方曾多次以言語施壓，甚至直接威脅「你要是再不跟我上床，我就毀了你」，以職涯發展作為要脅手段。

行為升級：從言語騷擾到強制性接觸

訴狀指出，相關行為不僅發生在辦公室內，也延伸至私人空間。哈迪尼被控曾未經邀請出現在原告住處，對其妻子發表帶有種族歧視的侮辱言論，並在原告明確拒絕後，仍試圖強行發生性行為，包括脅迫脫褲並進行口交等行為。原告表示，在過程中持續反抗，但仍遭對方施壓與羞辱。

指控下藥：被迫產生生理反應

此外，原告進一步指控，哈迪尼曾在部分接觸前對其下藥，包括使用壯陽藥物，使其在非自願情況下產生生理反應，以利進行性行為，嚴重侵犯其身體自主權。

原告表示，他於2024年5月向公司提出正式書面申訴，但隨後遭到報復，包括被限制系統權限、遭斥責及被強制休假。他亦聲稱，在申訴期間接獲多通匿名威脅電話，內容涉及種族歧視與對其家庭的恐嚇。

公司與當事人否認：稱指控毫無根據

對此，摩根大通強烈否認所有指控，表示公司已由人資與法務部門進行全面調查，並檢視電子郵件、通訊紀錄及員工證詞，未發現支持相關指控的證據，認定內容「毫無根據」。公司並指出，原告拒絕配合調查，也未提供關鍵證據，且雙方僅為同一團隊同事，並無直接上下隸屬關係。

哈迪尼本人亦透過律師發表聲明，強調從未與原告發生任何不當行為，亦未曾前往指控中的地點，對所有指控全面否認。

最新進展：訴訟撤回將修正內容

目前該訴訟已暫時撤回，理由為進行內容修正。同時，原告身分亦被媒體揭露為35歲的拉納（Chirayu Rana）。事件曝光後在社群平台迅速延燒，因涉及女性主管對男性下屬的性侵指控，引發廣泛討論。