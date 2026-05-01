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快訊／60天大限前收手！　美政府：伊朗敵對行動已結束

▲▼伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國與以色列於2月28日開始對伊朗發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名高階官員透露，川普政府已正式判定，基於《戰爭權力決議案》（War Powers Resolution）之規範，自2月28日起針對伊朗展開的敵對行動已經結束。

趕在「60天大限」前定調

這名官員指出，白宮方面判定「為了符合戰爭權力決議案之目的，自2月28日開始（對伊朗）的敵對行動已經終止」。這番言論發表的時間點相當關鍵，因為5月1日就是法規中「60天期限」的最後關頭。

根據美國法律規定，除非國會正式宣戰或通過軍事授權，否則總統必須在屆滿60天後終止軍事行動。

4月7日停火後未再傳交火

NBC記者艾芭（Monica Alba）在社群平台X上發文，引述高階官員的說法表示，美伊雙方已在4月7日達成一項為期兩週的停火協議，且該協議隨後獲得延長。艾芭進一步補充，消息來源證實，自4月7日停火以來，美軍與伊朗之間就沒有再發生過任何交火。

中東局勢一度緊繃

回顧整起衝突，美國與以色列於2月28日開始對伊朗發動空襲，隨即引發德黑蘭當局強烈報復，目標鎖定波斯灣（the Gulf）區域內的美國盟友，更一度導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，引發國際關注。

巴基斯坦斡旋促成休戰

在巴基斯坦的調停下，雙方於4月8日宣布停火，並在4月11日至12日於伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行談判，但當時並未達成共識。最終，川普應巴基斯坦方面的要求，在未設定明確新期限的情況下，片面宣布延長這項休戰協議。

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