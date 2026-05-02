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川普不滿意伊朗和平提案　怒批「對方要求太過分」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中東戰火持續延燒，各界正屏息關注美伊局勢是否能迎來轉機。美國總統川普1日受訪時坦言，伊朗（Iran）確實表達了強烈的談判意願，但他對德黑蘭最新提出的和平提案感到不滿意，並強硬表示對方要求的條件他無法答應。

伊朗提神祕新方案　川普：要求太過分、我不滿意

根據CNN、《路透社》報導，知情人士透露，德黑蘭政府已於4月30日透過巴基斯坦調解人，向美國提交了一份最新的和平計畫，試圖為這場造成數千人死亡、引發全球能源危機的衝突畫下句點。

川普（Donald Trump）也證實此事，「他們（伊朗）想達成協議，但我對目前的提案不滿意，所以我們走著瞧。」

他直言，伊朗在提案中開出的條件超出了美方底線，「他們要求的東西是我無法答應的」。據悉，雙方目前仍處於僵持狀態，而自4月8日開始的停火協議目前已進入第三週。

談判深陷「伊斯蘭馬巴德」僵局 戰爭成本成焦點

事實上，終結戰事的談判已停滯數週。4月11日於伊斯蘭馬巴德（Islamabad）展開的馬拉松式會談，在歷經21小時的激辯後，連最基本的核心框架都未能達成共識。

目前外界最憂心的是全球能源命脈荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的安危。與此同時，由於美軍自2月28日聯手以色列攻擊伊朗後，戰事已消耗大量重要彈藥，外界質疑美方庫存是否見底。

對此，川普信心滿滿地表示，他在世界各地都有充足庫存，完全不擔心補充問題。

「徹底瓦解」還是「顧全顏面」？川普揭伊朗內部分歧

針對美軍中央司令部（CENTCOM）提出的武力選項，川普的態度顯得相當耐人尋味。他一方面警告若談判破裂，會將伊朗「徹底瓦解」，但隨後又改口表示，從人情角度出發，他傾向不這麼做。

川普進一步爆料，伊朗領導層內部現在「分崩離析」，一派急著想達成協議，另一派則持反對意見，這種混亂局面增加了美國談判的難度。

卡達哈馬德·賓·哈利法大學（Hamad Bin Khalifa University）教授巴拉卡特（Sultan Barakat）分析，美伊兩國現在都非常渴望停火，但關鍵在於如何以「不顯得軟弱」的方式退場。

巴拉卡特觀察到，儘管川普自4月13日起對伊朗實施海軍封鎖，但伊朗軍方並未主動攻擊美軍艦艇，而是改由巴基斯坦尋找替代路徑，這顯示出德黑蘭方面確實有達成協議、避免戰爭全面爆發的強烈動機。

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