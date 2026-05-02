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川普轟歐盟未遵守協議　下週起汽車關稅「調高至25%」

▲▼汽車關稅,進出口汽車,美國紐澤西州紐華克港等待進口的汽車。（圖／路透）

▲美國紐澤西州紐華克港等待進口的汽車。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普1日宣布，由於歐盟（EU）未能履行先前的貿易協議，他將於下週起正式將歐洲進口汽車與卡車的關稅，從現行的15%大幅拉高至25%。此舉預計將對歐洲汽車製造商與供應鏈造成沉重打擊，豪華車款價格恐面臨飆升。

指責歐盟毀約　川普：下週起加徵關稅

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文砲轟，「基於歐盟未遵守我們完全達成共識的貿易協議，下週起，我將提高歐盟進入美國的汽車與卡車關稅。」他隨後明確指出，稅率將調升至 25%。

這項宣布顯然打破了去年夏季美歐達成的共識。當時雙方簽署了所謂的「騰伯里協議」（Turnberry Agreement），將汽車及零組件的關稅上限設定在15%。然而，川普如今指責歐洲方面「未遵守」條款，儘管歐盟官員先前曾公開表示，他們預期美國會「履行承諾」。

貿易戰火延燒　槓上德國總理梅爾茨

事實上，這項加徵關稅的決定並非毫無預兆。川普在宣布的前一天，才剛公開批評德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。川普當時警告梅爾茨應專注於結束烏克蘭戰爭，而非在伊朗問題上「干涉」。

考慮到德國在歐盟汽車出口中佔有極大比例，一旦關稅落實，德國車廠將首當其衝。此外，由於川普與伊朗之間的衝突已令全球經濟承壓，此時再掀貿易戰，時機點顯得極為險峻。

歐盟官員曾估計，原本15%的稅率每月能為製造商省下約5億至6億歐元，若關稅調升，歐洲車廠每月恐額外支出數億美元。

車價恐飆漲　Golf漲數千美元、邁巴赫貴到驚人

對於消費者而言，最直接的衝擊莫過於售價。雖然關稅是根據批發價計算，但最終仍會反映在終端價格上。以起售價 3萬4590美元（約台幣112萬4175元）的福斯（VW）經典款Golf GTI為例，調升關稅後售價可能增加數千美元。

若換成高端豪華車型，漲幅更為驚人，例如起售價18萬5000美元（約台幣601萬2500元）的賓士-邁巴赫（Mercedes-Maybach）S-Class，漲幅恐達數萬美元。

即便賓士、BMW與 Volvo在美國設有工廠，但若新關稅範圍涵蓋了從歐盟供應的防鎖死煞車系統（ABS）或動力系統（powertrains）等關鍵零件，美產車款的成本也將大幅攀升。

「協議就是協議」　歐盟嚴陣以待

歐盟是美國最大的貿易夥伴，根據歐盟統計局數據，2024年雙方貿易規模達1.7兆歐元。

針對川普的動作，歐盟執委會（European Commission）曾在今年2月強硬回應，「協議就是協議。」強調會信守承諾，也期望美方能履行聯合聲明。然而，隨著川普再度祭出高額關稅，美歐之間的貿易關係恐將再次陷入寒冬。

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