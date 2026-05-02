　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

別付伊朗1毛錢！　美警告航運公司：繳荷莫茲過路費「恐被制裁」

▲▼荷莫茲海峽中的船隻。（圖／路透）

▲ 荷莫茲海峽仍處於實際封鎖狀態。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國財政部1日警告，任何船運業者若向伊朗繳納通過荷莫茲海峽的「過路費」，不論以何種名義或形式付款都可能面臨制裁，包裝成慈善捐款的間接付款也不例外。

綜合《路透》等外媒，財政部外國資產管制辦公室（OFAC）指出，當局已掌握伊朗向船隻索取安全通行費的情形。OFAC明確點名，包括法定貨幣、數位資產、非正式交換協議等付款形式，乃至向伊朗紅新月會、受壓迫者基金會（Bonyad Mostazafan）或伊朗大使館帳戶進行的「名義捐款」均在制裁範圍內，「無論採用何種付款方式，風險同樣存在。」

荷莫茲海峽被封　已有船隻付200萬美元

荷莫茲海峽是全球最關鍵的海上能源通道之一，全球約20%海運原油及液化天然氣須經此海峽輸出。自伊朗與以色列、美國爆發戰爭後，這條要道實際上已遭封鎖。據報導，目前至少已有一艘船支付約200萬美元，以換取安全通行。

伊朗提出徵收過路費，被視為終止戰爭談判的籌碼之一。美方發出此一警告的同時，伊朗也透過巴基斯坦居中調停，向美方遞交最新談判提案，細節尚未對外公開，但美國總統川普已表態「並不滿意」。

美財長強硬表態　OFAC同步祭出新制裁

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）強調，「我們將不遺餘力，持續打擊伊朗政權生財、轉移及匯回資金的能力，並追究任何協助德黑蘭規避制裁者的責任。」

OFAC同步對3家伊朗外匯交易所及相關空殼公司祭出新制裁，並將一艘巴拿馬籍油輪「NEW FUSION」列入制裁名單。

分析人士認為，中國作為伊朗最大石油買家，在美方出手制裁其銀行體系以前，預料不會停止採購伊朗石油，但此舉勢必衝擊美中關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 8528 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道驚見9車「排隊逆上交流道」　超扯畫面曝光
快訊／古林睿煬重返先發！　首局化解危機
獨／王俐人大尺度泡湯照　無修圖「露多少不是問題」
台股暴漲敢買就會贏？　財經專家嘆「賺幾把就自封股神」
台中私校爆深偽不雅片外流！　20女學生受害
噴飛瞬間曝！轎車暴衝2死...妻抱兒求救
「民歌一代宗師」逝世！　晚年罹阿茲海默症

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

解決伊朗下一步？川普放話「很快接管古巴」　祭大規模制裁

德州小飛機墜毀5死！失事前爆「路徑異常」　4球員搭上死亡航班

創辦人涉性侵遭收押　Superdry火速切割：他早就離開

37年懸案偵破！性侵丟包7歲女童　69歲男潛逃海外抓到了

別付伊朗1毛錢！　美警告航運公司：繳荷莫茲過路費「恐被制裁」

毒王私養河馬成生態惡霸！哥國宣布安樂死80頭　印度富二代出手了

日本政府進場護盤日圓　專家：恐觸怒川普

日動物園疑拍下「驚悚運屍」畫面！　他深夜搬大行李進焚化爐

AI代理出大包「清空公司資料庫」　9秒連備份都砍光

川普大讚美軍有點像海盜！　開火攔截伊朗貨輪「這生意很賺錢」

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

左營車禍現場畫面

解決伊朗下一步？川普放話「很快接管古巴」　祭大規模制裁

德州小飛機墜毀5死！失事前爆「路徑異常」　4球員搭上死亡航班

創辦人涉性侵遭收押　Superdry火速切割：他早就離開

37年懸案偵破！性侵丟包7歲女童　69歲男潛逃海外抓到了

別付伊朗1毛錢！　美警告航運公司：繳荷莫茲過路費「恐被制裁」

毒王私養河馬成生態惡霸！哥國宣布安樂死80頭　印度富二代出手了

日本政府進場護盤日圓　專家：恐觸怒川普

日動物園疑拍下「驚悚運屍」畫面！　他深夜搬大行李進焚化爐

AI代理出大包「清空公司資料庫」　9秒連備份都砍光

川普大讚美軍有點像海盜！　開火攔截伊朗貨輪「這生意很賺錢」

皮克敏攻陷阿里山林鐵！騎腳踏車跨越鐵軌　超扯畫面曝光

不斷更新／台灣之友！清宮開轟相挺古林睿煬　火腿4比0歐力士

減重成功還沒完？　肥胖「免疫記憶」 殘留恐達10年

舞台劇男星「砸250萬開餐廳」疑遇惡房東賠光！律師：恐涉詐欺取財

東航2022空難　調查：發動機自動駕駛遭手動關閉

天赦日遇母親節前夕　台南武龍宮送「萬家福」吸信眾祈福轉運

北市「安鼠之亂」投入大量老鼠藥　她示警貓狗飼主：具極強累積毒性

飛機上開玩笑「行李有炸彈」　陸男被警方帶走

道奇球隊氣氛沉重！多數球員不受訪　T.赫南德茲代表發聲

國5坪林段驚見9車「排隊逆上交流道」　超扯畫面曝光

鄭麗文要川普表態反台獨　沈伯洋：國民黨想改變現狀？

國際熱門新聞

「口吐牛奶摻咖啡」　正妹店員還原真相

川普：下週起歐盟汽車關稅「調高至25%」

美27歲女師「激戰男學生」自拍性愛影片！

金正恩首度認了「恐怖自殺令」！

說美國沒贏就是叛國　川普：伊朗軍隊全沒了

美軍中央司令部傳提案川普　對伊朗發動最後一擊

JPM女高管被爆「下藥性侵男員工」！案情大翻盤

60天大限前收手　美政府：伊朗敵對行動結束

川普不滿伊朗和平提案　怒批要求太過分

科技業財報亮麗　那斯達克和標普500指數再創新高

五角大廈證實：撤離5000名駐德美軍

創辦人涉性侵遭收押　Superdry火速切割

美新制裁打擊伊朗資金鏈　鎖定中國石油碼頭

9秒刪光公司資料庫　AI代理重大失誤

更多熱門

相關新聞

美提議組新聯盟　力拚重啟荷莫茲

美提議組新聯盟　力拚重啟荷莫茲

華爾街日報引述國務院發給駐外使館的內部電報稱，美國正尋求其他國家加入新的國際聯盟，希望藉此恢復荷莫茲海峽航運，讓各國參與荷莫茲海峽當前與未來的管理。

日本船「受困波斯灣」終通過荷莫茲

日本船「受困波斯灣」終通過荷莫茲

禁向伊朗支付通行費　美威脅制裁

禁向伊朗支付通行費　美威脅制裁

美伊默認不阻攔　俄富豪遊艇穿越荷莫茲海峽

美伊默認不阻攔　俄富豪遊艇穿越荷莫茲海峽

川普稱伊朗通報「國家已崩潰」

川普稱伊朗通報「國家已崩潰」

關鍵字：

荷莫茲海峽伊朗制裁過路費美國警告船運業

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

天心原本不知和舒淇是國小同學

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了

即／害死台南女警女大生將現身　赴靈堂上香

女大生鞠躬道歉「女警母全程拒看」

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

男子疲駕肇事2死3傷　媽媽老公雙亡

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

20:39台灣東部海域規模6.1地震　全台有感

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

台灣8+9與美國流氓差在哪？　孫安佐秒答「智商啊」

傳季麟連原要教訓他！　國民黨「年輕戰將」發聲

更多

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面