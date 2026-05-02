別付伊朗1毛錢！　美警告航運公司：繳荷莫茲過路費「恐被制裁」

▲ 荷莫茲海峽仍處於實際封鎖狀態。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國財政部1日警告，任何船運業者若向伊朗繳納通過荷莫茲海峽的「過路費」，不論以何種名義或形式付款都可能面臨制裁，包裝成慈善捐款的間接付款也不例外。

綜合《路透》等外媒，財政部外國資產管制辦公室（OFAC）指出，當局已掌握伊朗向船隻索取安全通行費的情形。OFAC明確點名，包括法定貨幣、數位資產、非正式交換協議等付款形式，乃至向伊朗紅新月會、受壓迫者基金會（Bonyad Mostazafan）或伊朗大使館帳戶進行的「名義捐款」均在制裁範圍內，「無論採用何種付款方式，風險同樣存在。」

荷莫茲海峽被封 已有船隻付200萬美元

荷莫茲海峽是全球最關鍵的海上能源通道之一，全球約20%海運原油及液化天然氣須經此海峽輸出。自伊朗與以色列、美國爆發戰爭後，這條要道實際上已遭封鎖。據報導，目前至少已有一艘船支付約200萬美元，以換取安全通行。

伊朗提出徵收過路費，被視為終止戰爭談判的籌碼之一。美方發出此一警告的同時，伊朗也透過巴基斯坦居中調停，向美方遞交最新談判提案，細節尚未對外公開，但美國總統川普已表態「並不滿意」。

美財長強硬表態 OFAC同步祭出新制裁



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）強調，「我們將不遺餘力，持續打擊伊朗政權生財、轉移及匯回資金的能力，並追究任何協助德黑蘭規避制裁者的責任。」

OFAC同步對3家伊朗外匯交易所及相關空殼公司祭出新制裁，並將一艘巴拿馬籍油輪「NEW FUSION」列入制裁名單。

分析人士認為，中國作為伊朗最大石油買家，在美方出手制裁其銀行體系以前，預料不會停止採購伊朗石油，但此舉勢必衝擊美中關係。