日本政府進場護盤日圓　專家：恐觸怒川普

▲日本政府為了挽救疲軟的匯率，採取了罕見的進場干預行動。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

隨著中東局勢動盪，日本政府為了挽救疲軟的匯率，採取了罕見的進場干預行動。儘管此舉成功讓日圓兌美元匯率大幅反彈，但分析師也警告，日本此舉可能面臨來自美國政府的壓力，甚至觸怒美國總統川普（Donald Trump），進而引發關稅報復風險。

日圓巨震一度暴漲3% 官方暗示「干預」正在進行中

日圓兌美元匯率在1日強勢走升，一度上漲0.7%，延續了前一日的漲勢。事實上，日圓前一天才經歷了一場驚人的巨震，兌美元匯率一度暴漲3%。截至美東時間1日凌晨5時35分，日圓雖然回吐了1日早盤的部分漲幅，但已全數抹平自2月28日美伊戰爭爆發以來的所有跌幅。

根據《路透社》報導，有匿名消息指出，日本官員4月30日已進場買入日圓以支撐匯價。

日本負責外匯事務的最高階外交官三村淳隨後也向媒體表示，「我不會評論未來的具體行動，但我可以告訴各位，日本的黃金週連假才剛剛開始。」這番話引發市場高度關注，認為後續干預行動可能箭在弦上。

此前，日本財務大臣片山皋月曾於4月30日表示，日圓匯率一度跌至160.72兌1美元的年度新低，官方已接近採取「果斷行動」的臨界點。

荷莫茲海峽封鎖重創經濟 高油價恐削弱國內購買力

日本政府之所以選擇在此時進場，主要是因為中東戰爭導致的能源危機。日本身為原油純進口國，超過90%的原油仰賴中東，而作為全球關鍵航道的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）在戰爭兩個月以來陷入封鎖，油價飆升已嚴重威脅日本經濟前景。

雖然弱勢日圓有助於出口競爭力，但進口成本攀升帶來的通膨壓力卻日益沉重。渣打銀行全球G10外匯研究主管英格蘭德（Steve Englander）指出，日本當局顯然認為適可而止，因為疲軟的日圓會進一步放大油價上漲的衝擊，大幅削弱國內的購買力。

債務壓力沉重 日本面臨美方監控與「川普關稅」風險

除了能源危機，日本政府也正面臨嚴峻的債務挑戰。在首相高市早苗提出減稅與增加支出計畫後，日本債券市場出現拋售潮，加上全球債券市場受戰爭引發的通膨預期影響，日本公債殖利率目前已飆升至數十年來的高點。

更令人擔憂的是，日本的干預行動可能引發美國不滿。美國財政部去年已將日本列入貿易夥伴監測名單，而川普也在去年4月明確表示，他的政府在計算「對等關稅」時，會將匯率操縱與貿易壁壘列入考量。

瑞穗銀行策略主管羅徹斯特（Jordan Rochester）直言，只要戰爭與航道封鎖持續、油價維持高標，日圓就會持續承壓，匯率干預的效果終究有限，「要真正成功，日本還需要一點運氣，期待油價與全球利率能盡快回落。」