桃園新景點「Google評論4.5顆星」　遊客推爆：值得來

▲「後湖溪生態園區」。（圖／桃園市政府環境保護局提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園市新屋區「後湖溪生態園區」結合生態景觀和親水體驗，4月21日起正式營運，成為桃園新熱門景點。不少民眾到後湖溪生態園區後，也留下好評，直呼「景色不錯，可以划船遊湖」、「休閒好去處」，Google評論4.5顆星。

「後湖溪生態園區」在新屋綠色隧道旁，結合生態景觀與親水體驗，成為海線旅遊新亮點。園區有近1公里長的拋石護岸、獨木舟，旅客可以一邊划獨木舟、SUP、輕艇，一邊欣賞美景。

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除此之外，園區內也有咖啡廳，可以到戶外觀景台欣賞湖景。業者透露，從2月試營運以來，已有300人次參與水域活動，假日每天有約2000人至3000人造訪，單月最高達2萬人次。

實際查看Google評價，「後湖溪生態園區」有4.5顆星，不少民眾都表示，「假日休閒騎車運動的好去處」、「環境很不錯，停車位也不難找，散步騎腳踏車都很適合，這次來也有看到很多人划獨木舟，是個不錯的新景點」、「很適合夏天傍晚來走走，然後看夕陽的地方」、「悠閒放鬆的地方，寧靜舒適」、「風景優美」、「很好玩，值得來」。不過也有網友留言，「今天帶著小娃兒到這裡，體驗到推著嬰兒車的不方便」。