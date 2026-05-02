今年最大6.1地震台灣進入活躍期？　郭鎧紋解答了

記者黃翊婷／綜合報導

台灣東部海域昨日（1日）晚間8時39分發生芮氏規模6.1地震，是今年規模最大的地震。對於民眾擔心台灣是否進入地震活躍期，地震專家郭鎧紋表示，台灣平均每100天就會發生規模6的地震，這次的地震屬於正常能量釋放，民眾不必過度擔憂。

▲1日晚間發生芮氏規模6.1地震，幾乎全台有感，嚇壞不少民眾。（圖／氣象署）

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1日晚間8時39分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，震央位於宜蘭縣政府東北東方38.7公里處，深度98.3公里，屬於中層地震。這起地震觀測到最大震度為4級，出現在宜蘭縣南澳、新竹縣關西、南投縣合歡山、花蓮縣鹽寮。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震為獨立事件，主要是台灣東部板塊隱沒影響，為中層地震，與今年4月25日宜蘭縣近海發生芮氏規模4.8地震很類似。吳健富提醒，未來3天內不排除仍會有規模5到5.5餘震，民眾要小心留意防震。

由於這是今年規模最大的地震，部分民眾擔心台灣是否進入地震活躍期。對此，前中央氣象局地震測報中心主任、地震專家郭鎧紋表示，台灣平均每100天就會發生規模6的地震，去年12月27日東部海域發生規模7.0地震，兩者相距125天，從長期的地震活動頻率看來，這次屬於正常能量釋放範圍，民眾不必過度擔憂。

另外，郭鎧紋說明，這次的地震若以能量換算，預估相當於釋放0.7顆原子彈的能量。