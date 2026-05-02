國5驚見「整排逆向」上匝道　高公局通報警取締：首見大規模

▲勞動連假首日，國5發生小客車集體逆向上國道違規事件。（圖／網友授權提供）

記者李姿慧／台北報導

因應勞動節3天連假疏運，國道5號昨(1日)凌晨0時至中午12時封閉坪林及石碇南下入口匝道，未料竟有約10輛小客車集體逆向從出口匝道上國5，有網友直擊驚呼「原來雞腿換駕照還可以團購了」。高公局表示，這是首次發生大規模集體逆向上國5匝道事件，第一時間交控現場人員及CCTV皆發現並通知警方取締。

國道5號昨發生離譜違規事件，有網友在Threads上分享一段影片，畫面中國5坪林南下出口交流道竟出現一排小客車集體逆向上國道，初估約有10輛，不但要下交流道車輛出不去，逆向車輛進入國5與主線車流匯流也具有風險。直擊網友也在Threads發文驚呼：「原來現在雞腿換駕照還可以團購了。」

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該影片也引發網友熱議「這是世界奇觀，一隻雞腿已經很誇張了，這次居然出現雞腿串」、「這太扯了吧」、「昨天也有遇到，還以為看錯」、「不是一台，是一整排，挺狂的」、「我開眼界了」。

高公局坪林交通控制中心副主任鄭印淞受訪時表示，昨天連假首日凌晨0至中午12點國5實施封閉坪林、石碇南向入口匝道，約上午9時許、近10時左右，派設重要路口的交控中心現場人員發現一群小客車逆向自坪林出口交流道上國5，同時CCTV監視系統也同步發現，推估約有10輛車左右，因此第一時間立即通知國道警察派員前往現場執法和取締。

鄭印淞指出，這應該是首次發現大規模的小客車集體從坪林南下出口匝道逆向上國道，警方趕至現場後有攔獲部分車輛，尚無法確認是否為誤走或蓄意，至於違規罰款金額需視警方開罰認定。