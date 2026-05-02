明晚「今年首波梅雨」2地有雷雨！　下週還有第二波

▲明晚今年第一波梅雨鋒面來襲。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

明晚今年第一波「梅雨鋒面」報到，影響到下週二，中部以北有雷陣雨；下週六第二波梅雨鋒面來襲，會再一次變天。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(2、3日)兩天晴時多雲，白天暖熱、早晚偏涼，午後山區及花東偶有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部18至31度、中部20至33度、南部20至34度、東部19至31度。



明半夜、下週一(4日)晨「梅雨季」(5、6月)首波鋒面到，影響至下週二(5日)、中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫降，北台轉涼。

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▲今(2日)晨4：10真實色雲圖顯示，台灣附近仍有鬆散低雲(左圖)。4：20雷達回波合成圖顯示，低雲伴隨零星的弱降水回波(右圖)。（圖／洩天機教室）

下週三(6日)白天起至週四(7日)鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、白天暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下週五(8日)在另一鋒面前、暖氣團內，各地晴時多雲、熱如夏；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

下週六、下下週日(9、10日)受「梅雨季」第2波鋒面影響，天氣轉變。下下週一(11日)鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉。由於各國模式末期模擬不一致，且將持續調整，應繼續觀察。