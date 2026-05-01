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連假第1天「嘉義塞滿人」原因曝！一票玩家被氣到：傻眼呀

▲▼ 斥資2.57億再現風華！嘉義市舊市公所修復完工 打造文化新地標 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市舊市公所。（圖／嘉義市政府提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

五一連假首日，有網友曝光嘉義擠爆人潮，原來是因為手遊《Pikmin Bloom》配合2026嘉義藝術節推出活動「Pikmin Bloom 迷你散步」，不僅火車站周邊YouBike幾乎被租借一空，贈品發放點更是大排長龍，甚至有人透露10點開始發放，號碼牌卻已全數發完，引發玩家們議論。

嘉義市政府日前公開活動地圖，包括嘉義文化創意產業園區、市立美術館、文化公園、市立博物館、市立棒球場等地，活動期間在特殊地點，可以獲得相關的飾品皮克敏金色花苗。另外，在嘉義文化公園和市立棒球場，還有地圖與遮陽帽的贈品發放。

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▲▼皮克敏地圖。（圖／翻攝自嘉義市政府文化局臉書專頁）

▲皮克敏地圖。（圖／翻攝自嘉義市政府文化局FB）

不過，活動吸引的人潮相當驚人，就有網友曬出照片，「好扯喔！10:00整的時候帽子就發完了！」「連城隍廟都要排隊10分鐘，也太誇張」、「太扯了… 連棒球賽都沒看過嘉義公園塞成這樣…皮克敏的魅力…佩服阿」、「人也太多了吧！」「應該幾萬人有」、「嘉義棒球場今天也太多人了吧！平常球賽應該也沒那麼多人，連停車場都爆滿太誇張了。」

其中，不少人提到贈品瞬間發完，就有玩家到嘉義市政府文化局的臉書抗議，「活動文宣說10:00～18:00發放，現場卻9:30就說『全日份帽子均已發放完畢，請不要再排隊…』，全場傻眼呀！大家氣到不願離開，活動這樣辦，很不行捏。」「臉書不能給負評喔！真可惜，10點發放，不到10說號碼牌發完，好棒棒」、「10點就沒有遮陽帽…？特地從台北過去耶！」

還有玩家表示，「從基隆上來前一天還住一晚，依舊沒拿到皮克敏贈品，不過失望感完全沒有，還好贈品沒有很猛。如果北上要南下拿贈品的，建議各位可以取消，畢竟10點就聽到號碼牌發放完畢，大概就是不知道幾點開始就在發了。還是推薦大家用走官方推薦的景點拿金盆，順便參觀景點一整天也能慢慢逛。」

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