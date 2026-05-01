抽中領1500！終身學習券今登記5QA一次看　加碼11間博物館免費逛

▲「終身學習券」今天起開放網路登記。（圖／教育部提供，下同）

記者許敏溶／台北報導

為激發國人終身學習動機，教育部今起開放民眾網路登記「終身學習券」以及「館所通行票」，抽中最高可抵免1500元學費或者免費參觀11間博物館。《ETtoday新聞雲》以下整理5大QA供讀者參考。

Q1：什麼是「終身學習券」？

總計5.4萬張免費學習券，以抵免費用方式，可前往社區大學或30+大學報名課程，另有2萬張「館所通行票」，不限次數到11間館所免費參觀，相關費用由教育部及文化部支付。

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Q2：誰可以抽終身學習券、登記期限？

凡是年滿6歲以上、具中華民國國籍且有身分證統一編號國人皆可登記，期限為即日起到5月21日晚上11時59分截止。

Q3：如何線上登記？

登入「終身學習資源平台」後，在首頁右上角點選「終身學習票券」，填寫姓名、生日、身分證字號等及居住縣市相關資料，選擇登記票券（終身學習券及館所通行票）。抽籤結果將於5月22日以簡訊通知的方式。

Q4：哪些地方可以使用？

終身學習券：

現有90所社區大學、1所國立空中大學、60所30+大學、83所樂齡大學都可使用。

館所通行票：

可以不限次數免費參觀5間教育部部屬社教館所，以及6間文化部部屬文化館所常設展，不含特展。

Q5：如何使用終身學習券？

終身學習券：

中獎者以證明文件到適用學校即可抵免學費。終身學習券分為3.6萬張「新生券」及1.8萬張「舊生券」，分別抵用1500元及1000元。

新生券須至「未曾報名」的社區大學、樂齡大學、國立空中大學、30+大學報名使用；舊生券則須至「曾報名過」的社區大學、樂齡大學、國立空中大學、30+大學報名使用。

第一波使用期間為5月23日至8月15日，超過期限則視同放棄。若有剩餘未使用的票券，教育部將進行第二波抽獎，並於8月17日公告及以簡訊通知，第二波使用期間為8月18日至9月30日。

館所通行票：

中獎者到11間館所出示身分證明，經現場人員確認即可參觀常設展。館所通行票使用期限為7月1日起至116年6月30日止。



