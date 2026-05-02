今高溫33度！　明晚變天2地區轉涼有雷雨

▲今天高溫33度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天全台多雲到晴、高溫上看33度；明晚鋒面通過及東北季風增強，中部以北、宜蘭轉涼、有雷雨機率。

根據中央氣象署資料顯示，今天（2日）環境逐漸轉為偏東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，只有在花、東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨，中午過後在山區請留意天氣變化。

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溫度方面，清晨北部、宜蘭及花蓮低溫約20、21度，中南部及台東22、23度，而白天溫度將比今天進一步回升，西半部高溫約30-33度，東半部26-28度，逐漸感受悶熱，中午前後紫外線偏強，建議注意防曬並適時補充水分。

5/3(日)白天各地大多為多雲到晴，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區及大台北、宜蘭地區有局部短暫雷陣雨；溫度感受較為悶熱，局部地區溫度偏高。

高溫預測：西半部32-33度，東半部30-31度，澎湖30度，金門28度，馬祖25度；低溫預測：台灣各地及澎湖、金門22-24度，馬祖20。

▲勞動節連假天氣。（圖／中央氣象署）

5/3晚起至5/4(一)鋒面通過及東北季風增強，中部以北、宜蘭及花蓮天氣轉涼；中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，南部、花蓮及台東地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨；鋒面通過及降雨時間仍有不確定性，請留意最新的天氣預報資訊。

5/5(二)東北季風稍減弱及華南雲雨區東移，由於降雨範圍仍相對較大，北部、宜蘭及花蓮天氣仍稍涼；西半部地區有短暫陣雨，東半部地區有局部短暫陣雨。

5/4-5/5 高溫預測：北部及宜花24-26度，中部及台東27-29度，南部29-33度，澎湖26-27度，金門26度，馬祖21-22度；低溫預測：中部以北及東半部19-23度，南部23-25度，澎湖23度，金門20度，馬祖18度。

5/4 高溫預測：北部及宜花24-26度，中部及台東29-30度，南部33度，澎湖及金門26度，馬祖22度；5/5 高溫預測：北部及東半部23-27度，中南部28-30度，澎湖及金門26度，馬祖21度；5/4-5 低溫預測：北部及宜蘭19-21度，中部及花東21-23度，南部24-25度，澎湖23度，金門20度，馬祖18-19度。

5/6(三)起氣溫回升；5/6、5/7(四)東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

5/8(五)花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

5/6-8 高溫預測：宜花26-29度，北部及台東28-30度，中南部30-33度，澎湖及金門26-28度，馬祖22-24度；5/6-7 低溫預測：中部以北及宜花19-22度，南部、台東及澎湖22-23度，金門20度，馬祖18-19度；5/8 低溫預測：台灣各地及澎湖22-24度，金門20度，馬祖18度。