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彰化虎山巖30萬朵金針花爆發！民眾先踩後採　明年恐無花可看

▲金針花海闖管制區踩踏採花美拍。（圖／民眾提供）

▲人潮闖金針花海進管制區，慘遭踩踏採花。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花正值盛開期，多達30萬朵金黃花海綻放，參山風管處預估，五一連假與母親節期間將迎來最佳觀賞期，人潮可望突破去年20萬人次。然而，爆滿遊客卻帶來「金針花之亂」部分民眾為了搶拍美照，無視園區規定，不僅直接「踩」進花叢，更動手「採」摘花朵，導致大片根莖遭踏爛，明年恐無法再開花。

▲金針花海闖管制區踩踏採花美拍。（圖／民眾提供）

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▲遊客闖進管制區踩踏採花美拍。（圖／民眾提供）

花壇虎山巖委員葉尚雯表示，虎山巖種植的金針花為「台東7號」品種，具有一年兩次開花特性，花期可延續至7月中旬，母親節前後為最佳觀賞時段。今年受近期春雨帶動，目前已有逾30萬株、約7至8成盛開，壯麗花海吸引全台遊客湧入，停車場遊覽車、轎車擠得水洩不通。

▲金針花海闖管制區踩踏採花美拍。（圖／民眾提供）

▲採花美拍後金針花遭丟棄。（圖／民眾提供）

硬闖繩索圍欄 遊客「踩花」「採花」亂象叢生

葉尚雯指出，適逢勞動節3天連假，昨日湧入上萬名上賞花遊客，儘管園區已設置繩索圍欄、明顯告示牌，並規劃最佳拍照點與賞花動線，仍有少數遊客我行我素。部分人為追求拍攝角度，直接踩入花田，活生生將金針花葉與根莖踏爛，踩」著花拍照，「採」花打卡美拍，「被踩壞的根莖明年根本長不出花來，實在太誇張！」

▲金針花海闖管制區踩踏採花美拍。（圖／民眾提供）

▲遊客闖進管制區踩爛花莖。（圖／民眾提供）

更令人遺憾的是，現場工作人員與遵守規定的遊客善意勸導，反遭少數不滿遊客大聲抱怨。葉尚雯呼籲，賞花應發揮基本公德心，別讓美景毀在自己的腳下與手中，請遊客務必沿步道觀賞，讓這片金黃花海能年年盛開，永續迎接更多訪客。

▲金針花海闖管制區踩踏採花美拍。（圖／民眾提供）

▲賞花遊客大爆滿。（圖／民眾提供）

▼不少遊客闖進管制區美拍。（圖／民眾提供）

▲不少遊客闖進管制區美拍。（圖／民眾提供）

▼賞花遊客大爆滿。（圖／民眾提供）

▲金針花海闖管制區踩踏採花美拍。（圖／民眾提供）

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