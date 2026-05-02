大媽摳摸「好市多奇異果」全被錄！　身分曝光揭黑歷史

▲好市多大媽伸進盒內戳摸奇異果，引起網友討論。（圖／翻攝Threads，下同）

記者葉國吏／綜合報導

網友發現一位大媽在好市多挑奇異果時，竟現場把手伸進盒內又摸又摳，不滿意就放回原位，行徑全被民眾拍下上傳，引發討論。甚至有眼尖的網友發現這位大媽的身分，連過去的黑歷史都起底了。

惡劣行徑引爆校園黑歷史

影片在Threads引發熱議後，許多網友驚覺該名大媽身分不單純，紛紛指認她是新北市某高中的國文教師。據傳該名老師在校內劣跡斑斑，曾因教學風格偏激且常以歧視字眼辱罵學生而充滿爭議，甚至還有惡意破壞學生慶生蛋糕的離譜紀錄，讓不少曾被她教過的學生直呼根本是校園惡夢。

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昔日學生指控教學風評極差

此外也友網友爆料該名老師曾多次擅自取用同事工具，甚至發生過偷吃他人便當的事件，早在2021年就有不少抱怨文章在論壇流傳。如今因在好市多的行為再次登上媒體版面，昔日學生感嘆完全不感到意外。

校方低調回應自律專業規範

對此，根據《寰宇財經新聞》報導，被指稱大媽就職的高中也緊急出面說明，表示單從網路流傳的側拍影片，難以百分之百確認影像中人是否為校內教職員；至於網路上流傳的投訴案件，校方澄清目前查無正式申訴紀錄，但未來會加強宣導，提醒教職員工應時刻注意個人言行並保持專業自律。