同事發伴手禮　他一看傻了：算不算不長眼？

▲同事從日本帶回伴手禮。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文表示，同事去日本旅遊回來，大手筆發給每個人一整盒巧克力，相較於其他同事出國只帶一盒點心分發的慣例，這種「豪華伴手禮」反而讓他感到壓力很大。貼文曝光後，引發熱烈討論。

同事一人發一盒生巧克力

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這名男網友在Dcard上，以「同事伴手禮給太好」為標題發文。原PO表示，該名同事平常人很好相處，工作效率也算不錯，但對方最近從日本回來後，竟然直接發給全部門共10個人，每人一整盒生巧克力。

他喊壓力大：是不是不長眼

原PO接著指出，以往部門同事出國，頂多就是帶一大盒點心回來，讓每個人自己拿一片吃就好，如今該名同事卻每人送一整盒，讓他覺得壓力很大。他強調對方明明也不是主管，卻打破過去的慣例，這樣的行為算不算是不長眼？大家會覺得壓力很大嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他不缺錢，說謝謝就好」、「同事好可憐，送禮還被質疑是不是心機重，這種生巧克力也不方便分吧」、「人家大方不小氣，不懂一直覺得他心機是怎樣，是有這麼自卑嗎」、「你幹嘛內耗？是他自己要送的，就拿走原本的份、做自己就好了，硬要把別人的熱情或好意當作是心機重」。也有網友表示，「感覺原PO只是覺得『看，他送那麼好，下次我要還是只送小餅乾不就遜掉了？』」原PO則回應，他確實這麼想，相信應該也有其他同事這麼覺得。