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國5南下中午仍塞　國道下午防12處地雷

▲▼國5南下車多。（圖／翻攝高速公路即時路況）

▲國5南下車多。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今天（2日)為勞動節連假次日，截至中午，國5南下南港到石碇仍壅塞，高公局研判，下午將有一波北返車流，國道午後有12處易塞路段，國5北上路段恐塞到午夜。

今上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖-汐止及國1高架北向堤頂-汐止端，截至中午，國1北上汐止到五堵依舊壅塞，國5南下南港到石碇也出現塞車。

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國道上午也發生多起車禍，包括9時31分國3北向323.9公里處3輛小客車追撞，造成後方車流回堵2公里；10時10分國1北向351公里處2輛小客車追撞，後方車流回堵3公里；10時13分國1高架南向69.7公里處發生2輛小客車追撞事故，車流也回堵1公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

高公局預判，今下午國道還有12處重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段 。

高公局建議用路人，可透過高公局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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