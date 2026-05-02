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月薪3萬6養全家！老婆拒上班嗆「男人本該養女人」　夫崩潰了

▲▼ 孝親費,零用錢,人夫,開銷。（圖／記者劉維榛攝）

▲老婆拒絕上班，開嗆男人本就該養女人。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「該怎麼辦？」一名人夫表示，43歲老婆不僅沒有存款，全家經濟都靠他支撐，但他月收入只有3萬6000元，還要養小孩，壓力大到喘不過氣。更讓他無奈的是，老婆堅持不工作，還強調「養女人是你們男人的責任！」文章曝光後，網友紛紛嘆道「結婚就知道她的狀況了！無解！」

一名男網友在《靠北婚姻 》表示，兩人結婚10年，43歲的老婆不僅沒有存款，如今也不上班，全家經濟都靠他支撐，但他月收入只有3萬6000元，還要養小孩，讓原PO壓力大到喘不過氣，無奈求問「該怎麼辦？」

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文章曝光後，底下網友紛紛搖頭回應，「其實不管收入多寡，夫妻同心最重要」、「3萬6佩服，我一個月玩娃娃機就要3萬了」、「不給她錢，她自己就會去工作了」、「自己選的，這個問題你十年前就應該想到，現在才突然想到這個問題？」「代表娶的時候，就知道她的狀況了！無解」。還有人追問，「你給老婆多少錢？她10年沒工作，沒帶小孩嗎？」

對此，原PO回應，孩子是由阿公照顧長大的，而他每個月都要給老婆生活費，對方堅持不工作，甚至強調「養女人是你們男人的責任！」至於一家三口是怎麼撐過來的，原PO坦言是靠老本支撐。

其他網友則建議增加收入，「熊貓一個月認真跑都不止36000元吧」、「我是清潔業員工，我們越南同事加班一個月都有5萬」、「去跑船，可先拿一筆」、「我家巷子口彩券行二度就業就有3萬6了」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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