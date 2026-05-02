婦帶2童過馬路「救護車鳴笛中煞停」　交通部：行人未禮讓可罰500

▲根據規定，行人在道路上聞救護車等警號不立即避讓，將可罰500元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李姿慧／台北報導

有網友昨（1日）直擊一名婦人帶著2名孩子過斑馬線遇救護車通行，1名孩童突然加速往前衝，救護車因此停下等候3人加速通行，讓行人優先還是救護車優先引發熱議。交通部表示，根據規定，行人在道路上聞消防車、救護車、警備車等警號不立即避讓，將可罰500元罰鍰。

有網友在Threads上分享一段影片，引發廣泛關注；畫面顯示，昨日一名婦人帶著2名孩童行經行人穿越道時，正巧遇上鳴笛中的救護車準備通行，未料其中一名孩童突然加速向前衝出，婦人與另一名孩童見狀也隨即加快腳步穿越斑馬線。

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該影片迅速累積逾40萬次瀏覽，也掀起「行人優先是否也應主動禮讓救護車」的討論。有網友認為，路人也該禮讓救護車，救護車於執行緊急任務時具有優先路權。另外，有網友翻出去年8月的類似案例，當時一輛救護車鳴笛行駛，卻因一名戴著耳機、緩慢通過斑馬線的行人迫使停下。

針對行人不讓救護車，交通部指出，根據《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第5款規定，行人在道路上聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓，可處新台幣500元罰鍰。

此外，交通部也說明，行人如故意以強行、暴力手段來妨礙救護車通過，此種具有惡意的妨礙行為，亦涉刑法強制或妨礙公務罪之論處；如果傷者因為救護車被阻擋而無法獲得及時救治，因此導致重傷或死亡結果產生，亦有再涉及刑法過失致重傷或過失致死罪嫌，以及相關民事賠償責任。

交通部表示，未來仍會持續加強宣導駕駛人及行人均應避讓緊急車輛的觀念，並再次呼籲各類道路使用者切勿阻礙緊急車輛之優先通行。