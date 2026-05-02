皮克敏救國旅？旅行社開「一日遊團衝嘉義」　他讚：比搭火車便宜

▲皮克敏在嘉義市舉辦「Pikmin Bloom迷你散步」活動！（圖／翻攝自皮克敏官網）

記者施怡妏／綜合報導

手遊《Pikmin Bloom》配合2026嘉義藝術節推出活動「Pikmin Bloom 迷你散步」，五一連假第一天，一群玩家擠爆嘉義，甚至有旅行社開團，推出以皮克敏為主題的國旅行程，一口氣開了3團，就有網友驚呼「皮克敏救國旅！」還有人算了價格後指出，比自助行還要便宜。

皮克敏變國旅主題 旅行社開3團



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原PO在Threads發文，有旅行社推出《Pikmin Bloom》主題國旅行程，由於活動在嘉義，旅行社一口氣開了3團，分別是台北出發、桃園出發以及台中出發，價格599元起，不用給小費，5月周末的團部分已經額滿。

原PO驚呼，「參加的人竟然還不少，價格算滿親民的，畢竟光是自己搭火車或客運來回就不只這個錢了，當作出去放風還是蠻不錯的，而且一日遊還不用負擔貴桑桑的住宿。」

貼文一出，網友認為，皮克敏確實可以帶動國旅，「跟上時事也太可愛」、「以皮克敏的熱度來看，確實很適合推動國旅，而且會玩的人本身就不排斥出門散步」、「正好嘉義又有專屬的皮克敏活動，拿來推廣國旅再適合不過了」、「對於我們這種想參加但沒有車的人，實在是很讚的選擇」。還釣出許多報名的網友留言，「我有報名到加開桃園的」。

還有玩家指出，其實旅行社早在2018年就曾推出《Pokémon GO》（寶可夢）主題團，安排旅客從台北南下台南參加活動，行程途中導遊甚至加碼繞去打團體戰，「參加過寶可夢的團，從台北去台南打Safari Zone，兩天一夜」。