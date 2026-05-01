今年首波「梅雨季」要來了！　中部以北「降溫雷雨」時間曝

▲勞動節連假天氣。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今年首波「梅雨季」即將報到！氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，下週一、二梅雨季首波鋒面將報到，中部以北有雷雨發生機率。

吳德榮指出，今日至下週日(1至3日)鋒面遠離、減弱，天氣轉晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。氣溫逐日升，今日白天微熱、早晚涼，明日、下週日各地白天暖熱。今日各地區氣溫如下：北、部16至28度、中部17至31度、南部18至34度、東部18至30度。

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▲今(1日)晨4：20真實色雲圖顯示，鋒面東移，台灣仍有殘餘低雲、消散中(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，低雲伴隨零散的降水回波(右圖)。（圖／洩天機教室）



下週一、二(4、5日)、「梅雨季」(5、6月)首波鋒面影響、中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫降，北台轉涼。下週三(6日)白天起至週四(7日)鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、白天暖熱。

下週五(8日)在鋒面前暖氣團內，各地晴時多雲、熱如夏；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週六、下下週日(9、10日)受「梅雨季」第2波鋒面影響，天氣轉變。由於各國模式末期模擬不一致，且將持續調整，應繼續觀察。