女「亂戳好市多水果」遭起底是高中師　校方：片段資訊無法認定

▲好市多。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

一名婦人被發現在好市多挑奇異果時，竟把手伸進盒內又摸又戳，該影片引發熱議，網友直指是新北某高中導師。校方表示，影像及留言內容均屬片段資訊，且涉及個人隱私，學校無法僅憑社群指涉逕行確認身分或作成事實認定。新北教育局則表示，已責請學校持續加強教職員專業自律及言行。

網友發現一位婦人在好市多挑選奇異果時，竟然直接將手伸進盒內又摸又摳，不滿意就放回原位，特殊行徑被民眾拍下上傳到Threads，更引發網友熱議，該名婦人過去的黑歷史也曝光，有眼尖網友留言，婦人身分是新北市某高中的國文教師，還有網友留言，傳說她曾惡意破壞學生慶生蛋糕。

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對此，新北市教育局表示，網路社群流傳之相關影片與貼文內容，因屬民眾自行拍攝上傳片段資訊，且涉及個人隱私，尚難據以確認身分或逕作事實認定；另有關過往網路所述事件，因未經正式管道反映且事證不足，也難以回溯查證。教育局已責請學校持續加強教職員專業自律及言行提醒，強化教師於校內外行為分際與社會觀感，維護教育人員形象與整體教育信任，並將視後續具體事證及正式申訴情形，依規定審慎處理。

校方指出，網路社群流傳的賣場消費行為影片，是由民眾在公共場所自行拍攝並上傳，相關影像及留言內容均屬片段資訊，且涉及個人肖像與隱私，學校無法僅憑社群指涉逕行確認身分或作成事實認定；如涉及賣場管理或消費爭議，仍應由業者依實際情形妥適處理。

校方進一步表示，有關社群貼文內容提及多年前蛋糕事件，學校表示當時未曾接獲學生或家長透過正式管道提出陳情或申訴，故未曾啟動相關調查程序；目前相關內容僅為網路貼文，因時間久遠且缺乏具體事證，暫難進一步釐清事實，已再次提醒全體教職員，教師在校外亦應留意言行舉止與社會觀感，秉持專業自律與適當分際，共同維護教育人員形象與社會信任。