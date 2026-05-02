北市大量投放老鼠藥　環境部提3原則：不應成為唯一常態手段

▲北市近日頻傳有老鼠出沒。（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

台北市多處頻傳老鼠蹤跡，市政府也在第一時間投入大批老鼠藥，不過外業擔心孩童或寵物誤觸受害。環境部今(2日)表示，在執行公共環境鼠患防治時，應採取更為謹慎的策略，優先落實「防鼠三不」原則，將化學防治（殺鼠劑）視為最後手段，以確保環境安全。

環境部發布新聞稿指出，防範鼠患的核心在於源頭管理，應嚴格執行「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」。在進行公共區域整備時，應優先針對髒亂點、廚餘置放處及下水道進行澈底清潔與疏濬，斷絕老鼠食物來源。若環境整頓後仍有鼠患，再優先採用捕鼠籠等物理防治工具。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於化學防治（老鼠藥）之使用，台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈建議地方政府及相關防治單位務必遵守以下「用藥三守則」：

1. 最後手段原則：僅在物理防治效果有限時，才考慮使用殺鼠劑。不應將大規模投藥作為常態性的唯一防治手段，以免造成環境負擔及非目標生物（如犬、貓、鳥類）的中毒風險。

2. 適量與隱蔽投放：使用環境用藥時，必須嚴格遵守「適量投放、隱蔽角落」原則。施藥點應選擇老鼠經常出沒的隱蔽處，對鼠患頻率高之區域應加強巡查，若發現鼠洞，可將鼠藥直接投入鼠洞並封閉鼠洞；戶外使用鼠藥宜置入鼠餌盒內，防止幼童與寵物直接接觸，並明確標示，定期檢查鼠隻有無取食並補充鼠藥，增加老鼠取食的成功率。

3. 戶外避免使用，居家小心使用黏鼠板：為符合動物福利並減少後續清理困難，應盡量避免在公共開放空間使用黏鼠板，以免誤傷其他非目標動物。

環境部化學署補充說明，地方政府在發放或施放老鼠藥時，應加強宣導正確用藥知識，民眾居家防鼠亦可參考環境部「居家防鼠盲點大體檢」，檢查家中孔洞、密封食物並清理雜物。若必須使用滅鼠藥，應選購經環境部核准的合格環境用藥，並詳閱標示說明書，確保人畜安全。

環境部重申，滅鼠是一場長期且需全民參與的行動，呼籲各地方環保局及公私部門攜手，以「環境整頓為主、藥劑為輔」的策略，守護公共衛生同時兼顧生態與社區安全。

▲居家防鼠盲點。（圖／環境部提供）