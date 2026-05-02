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西門町「最新規定」6月實施！違者最高罰1萬　網支持：早該這樣了

▲▼西門町,店面,空屋,倒店,逛街,人潮。（圖／記者項瀚攝）

▲西門町商圈。（圖／記者項瀚攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市政府推動「無菸城市」，將吸菸與不吸菸者分流，中山站、西門站商圈附近將建置5處戶外負壓式的吸菸區，5月起陸續開放使用。就有網友發文表示，西門町終於要全面禁菸了，但願能夠嚴格執行，且如果各處都能這麼做就好了。貼文曝光後，不少網友也贊同。

6月起除了吸菸區外，西門町商圈不得吸菸

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台北市政府衛生局日前公告，為維護民眾不吸二手菸的健康權益，建構戶外無菸環境，本局依據菸害防制法第19條第1項第4款規定，公告「台北市『西門町商圈』自115年6月1日起為除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸場所」。實施禁菸措施範圍：東至中華路1段、西至西寧南路、南至成都路、北至漢口街2段所圍之平面區域(含邊界之騎樓及人行道)。

衛生局指出，若違反規定，於上述禁菸場所吸菸者，將依菸害防制法第40條第2項規定，處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

▲▼西門町、西門商圈、黃金柱、觀光、多國語言、新南向。（圖／記者盧映慈攝）

▲很多人愛逛西門町。（圖／ETtoday資料照）

一票網友支持：早該這樣了

消息一出，就有網友在Dcard上，以「西門町終於要全面禁菸了」為標題發文，提到6月開始，西門町除了指定吸菸區之外，其他地方都不能吸菸，否則最高罰1萬元。她表示，政府終於開始重視這一塊，但願能夠嚴格執行，不然跟之前也沒兩樣。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「希望全台普及，出門到處是菸蟲感覺很像落後國家」、「很好欸，我覺得硬規定通通禁止抽菸，他們還是會偷抽，不如跟日本一樣用吸菸區」、「希望配套措施能一起做好」、「拜託多蓋一點，走在路上聞到菸味就超不爽」、「德政是德政，但希望可以嚴格落實開罰」、「中山區什麼時候也能跟進？中山區小路裡面都超臭，每次回家都要憋氣」、「早該這樣了，做得好」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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