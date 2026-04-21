炎夏防溺水　台東縣府籲遠離高風險水域確保安全

▲台東縣府加強巡查與宣導防溺措施 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著夏季氣溫持續攀升，民眾親水活動頻率增加，為防範溺水事故發生，台東縣政府呼籲民眾與遊客從事水域活動時務必提高安全意識，避免進入野溪、河川及海岸等高風險水域，並應選擇具備救生員及完善防護設施的合法場域，以確保人身安全。

台東縣政府表示，已要求各相關局處加強危險水域巡查、盤點及防溺宣導，並持續提升警示設施與管理強度，降低意外發生風險。縣府提醒，從事水域活動應秉持「慎選場域、提高警覺」原則，不從事危險行為、不逞強冒險，以減少溺水事故發生。

建設處指出，台東轄內野溪、河川及海岸地形複雜，表面看似平靜，實際常存在陡降地形、暗流與水底漩渦等潛在危險，加上山區午後雷陣雨及季節性強降雨影響，容易造成溪水瞬間暴漲，水情變化快速且難以預測，稍有不慎即可能發生受困或溺水意外。

縣府進一步說明，針對違規進入危險水域進行戲水、游泳或垂釣等行為，將依相關法規辦理，必要時依法開罰，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試險。

台東縣海岸線綿長且溪流眾多，縣府強調，「安全」應為所有遊憩活動首要考量。民眾應隨時留意天候變化，做好事前準備，並選擇安全、合法的活動場域，以降低意外風險。

台東縣政府表示，未來將持續強化宣導與管理措施，提升民眾水域安全觀念，透過公私協力共同防範溺水事故發生，守護民眾生命安全。