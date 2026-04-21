關山警前進紅葉村治安會議　強化防詐與科技執法宣導

▲關山警推165反詐與交通安全觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化社區治安與交通安全觀念，台東縣警察局關山分局於20日10時許，前往延平鄉紅葉村文健站參與社區治安會議，透過面對面交流方式，向在地居民宣導防詐騙與交通安全相關資訊，提升部落整體安全意識。

關山分局表示，本次由交通組巡官俞宏濂、防治組警員巫兪霈、延平分駐所所長吳聲亮及警員全穎杰等人出席，會議由紅葉村長胡金生主持，現場互動熱絡。警方針對近期常見詐騙手法進行重點說明，包括假投資、假檢警及假親友等詐騙態樣，並介紹165反詐騙專線及相關查詢平台，提醒民眾接獲可疑來電或訊息時應保持警覺、即時查證。

針對近期逐漸增加的手機小額付款詐騙，警方特別提醒，詐騙集團常透過誘導點擊不明連結或輸入驗證碼方式，盜用電信帳號進行扣款；同時也呼籲家長留意孩童使用手機情形，避免誤啟相關功能而產生費用，建議可向電信業者申請關閉小額付款功能或設定限制。

在交通安全宣導方面，警方說明目前推動的科技執法措施，包括測速、闖紅燈取締及未依規定配戴安全帽等違規行為，均透過科技設備輔助執法，以提升交通管理效率與用路安全。警方強調，科技執法目的在於降低交通事故發生，呼籲民眾遵守交通規則。

宣導過程中，警方以淺顯方式說明並回應現場提問，協助長者理解相關資訊，強化防詐與交通安全觀念。

關山警察分局指出，未來將持續深入各社區、部落及文健站辦理宣導活動，結合地方力量，共同建構安全防護網。警方也提醒，若發現可疑人事物，可撥打110或就近向派出所反映，警方將即時處理，確保民眾生命財產安全。