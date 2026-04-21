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冷氣室外機突起火　住警器即時示警化險為夷

▲冷氣室外機起火冒煙，住警器即時示警避免災情擴大。（記者林東良翻攝，下同）

▲冷氣室外機起火冒煙，住警器即時示警避免災情擴大。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區一處住宅20日中午驚傳火警，所幸住宅用火災警報器即時發揮作用，成功在火勢擴大前控制災情，台南市消防局六大隊表示，該起火點為冷氣室外機，未造成人員傷亡，也未進一步延燒。

消防局指出，當天約下午1時許接獲通報，指稱北區一處民宅冒出濃煙，消防人員趕抵現場後發現為冷氣室外機起火。屋主表示，當時因濃煙竄入室內，住警器立即發出警報聲響，讓他第一時間察覺異狀，隨即查看並使用滅火器進行初期滅火，成功控制火勢。

第六大隊大隊長邱淵明表示，住宅用火災警報器能在火災初期偵測濃煙或高溫並發出警報，是守護居家安全的重要設備。本案即為典型案例，因警報器即時作動，讓屋主得以及早處置，避免災情擴大。

▲冷氣室外機起火冒煙，住警器即時示警避免災情擴大。（記者林東良翻攝，下同）

消防局提醒，冷氣及各類電器設備應定期檢查電線與機體狀況，避免因老舊、短路或過熱引發火災。若不幸發生火警，應立即通知屋內人員避難並撥打119報案求助，切勿延誤逃生時機。

消防局長楊宗林指出，住警器是居家防火的關鍵設備，可有效提升火災早期發現率與逃生成功機率，呼籲市民儘速裝設並定期檢查電池與功能。

台南市長黃偉哲也強調，市府持續推動住宅防火政策，提升市民防災意識，唯有平時落實用火用電安全與避難觀念，才能在突發狀況中降低損失，守護家人安全。

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