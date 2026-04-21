設計跨域體能雙軌發光　公東高工室設科兩生錄取國立體育大學

▲公東高工室設科兩生錄取國立體育大學。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣公東高工再傳升學佳績，室內空間設計科應屆畢業生蕭家榆、陽燕君，近日雙雙錄取國立體育大學，展現技職教育跨域學習成果，也為校方再添榮耀。兩人分別從設計專業與運動領域出發，走出不同發展路徑，成功開創多元升學方向。

畢業於蘭嶼國中的蕭家榆，成長於離島環境，養成穩定自律特質。進入公東高工後，除建立室內設計專業基礎外，也持續發展跨域整合能力。本次以「幼兒運動專題與成果」獲得肯定，結合設計思維與空間規劃，提出以遊戲化與大肌肉發展為核心的幼兒運動設計，強調透過場域規劃提升孩童協調性、平衡感與體能發展，展現設計與教育應用的整合能力。

另一名學生陽燕君（族名Dataw），畢業於新生國中，為阿美族學生，在校期間積極投入女子籃球校隊，並擔任籃球社社長，參與114學年度高中籃球聯賽乙級賽事，協助隊伍獲得台東縣預賽第二名。她也曾擔任兒童籃球助教累積教學經驗，並在運動場域中重新建立自信，確立未來投入體育推廣與教練工作的志向，最終錄取國立體育大學體育推廣原住民專班。

室內空間設計科主任黃子峻表示，現代教育強調跨域能力培養，兩位學生在設計學習之外，持續投入體能訓練與專題實作，展現高度自律與學習動能，也成為同儕學習典範。

校長李恭榮指出，技職教育重點在於協助學生探索興趣與建立專長，此次兩位學生成功跨領域升學，展現技職教育多元發展可能性。未來學校將持續強化專業技能與跨域能力並重的教學方向，提升學生整體競爭力。