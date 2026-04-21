女力串聯縱谷　鹿野家政班赴關山體驗人文與產業

▲鹿野家政班走訪關山認識在地文化。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為促進農村家政班跨區域學習與經驗交流，鹿野地區農會輔導龍田家政第二班日前舉辦「縱谷農村家政培力暨產業見學交流活動」，帶領班員前往關山鎮進行參訪與學習，透過在地導覽與手作體驗，深化對地方產業與文化的認識，展現農村女性交流與學習的多元能量。

活動由台東縣政府社會處輔導成立的在地女性團隊「胭脂造咖」負責接待與導覽，帶領學員走訪關山鎮，從地方歷史、人文發展到產業脈絡進行深入介紹，並參訪甫完成修繕的歷史建築里壠官舍，透過老照片與場域再現，讓參與者更具體感受地方發展軌跡。

鹿野龍田社區發展協會表示，此次交流活動由龍田、永安及瑞源等家政班共同參與，期望透過跨區域學習，提升班員對在地產業與文化的理解與實務能力，並促進彼此經驗分享。

除導覽行程外，參與者亦前往「胭脂造咖」據點進行家政交流，透過手作課程體驗客家傳統美食「牛汶水」，並結合鹿野在地特色紅烏龍，呈現創新風味。活動過程中，兩地婦女分享生活經驗與農業發展觀察，互動熱絡，展現良好交流成果。

隨行人員表示，透過農會家政班的交流平台，有助於激發不同地區農業與社區發展的新思維，也進一步強化婦女在地方發展中的重要角色。

「胭脂造咖」團隊指出，透過整合女性成員各自專長，從導覽解說到料理體驗，持續發展具在地特色的文化服務，期望吸引更多旅客深入認識關山，帶動地方觀光與產業發展。

主辦單位表示，未來將持續推動類似交流活動，串聯縱谷地區資源，促進農村發展與文化傳承，展現台東農村女性的活力與韌性。